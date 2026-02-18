Понад 7 тисяч місій наземних роботизованих комплексів за січень:

18 февраля 2026 г., 8:15

Міноборони повідомило, що у січні наземні роботизовані комплекси (НРК) виконали понад 7 тисяч бойових і логістичних завдань на передовій. Їх використання стало щоденною практикою підрозділів і дозволяє зменшувати ризики для військових та підвищувати ефективність виконання завдань.



«Ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою. Сьогодні роботи регулярно заходять у зони підвищеного ризику: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу», - зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.



Переважна частина завдань НРК у січні - логістичні місії на передовій. Це тисячі операцій, які раніше військові виконували під вогнем противника.



Ключове завдання - максимально перевести фронтову логістику на наземні роботизовані комплекси. Це дозволить зменшити ризики для військових і підвищити ефективність підрозділів.



У 2026 році планується збільшити виробництво та обсяги закупівель НРК, а також покращити системи зв’язку та управління. Військові частини отримають можливість доукомплектовувати комплекси — закуповувати необхідні модулі та компоненти відповідно до конкретних бойових завдань.



Через програму Армія дронів.Бонус масштабується найефективніший бойовий досвід. На платформі Brave1 Market вже доступні 13 моделей наземних роботизованих комплексів, які підрозділи можуть отримати за бойові бали — швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту.

