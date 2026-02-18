Palo Alto Networks купує стартап Koi за 400 млн дол. для захисту автономних АІ-агентів

18 февраля 2026 г., 11:45

Компанія Palo Alto Networks оголосила про придбання стартапу Koi Security, який допомагає підприємствам запобігати завантаженню небезпечних файлів їхніми співробітниками.



Хоча офіційні умови угоди не розголошуються, за даними видання Calcalist, вартість транзакції становить близько 400 млн дол. Компанія Koi, що базується в Тель-Авіві, раніше залучила 48 млн дол. від Battery Ventures та інших інвестиційних фондів.



Основна увага Koi зосереджена на активах, які не є стандартними бінарними файлами, але критично важливі для роботи: це скрипти, розширення браузерів та масиви даних для навчання АІ. Платформа замінює стандартну кнопку завантаження на кнопку запиту схвалення, після чого проводить багатофакторний аналіз. Система перевіряє репутацію розробника, аналізує код та вивчає поведінку об'єкта в ізольованому середовищі, відстежуючи мережевий трафік та зміни в налаштуваннях хост-машини.



Palo Alto Networks інтегрує ці технології у свої продукти Cortex XDR та Prisma AIRS. Особливий акцент буде зроблено на захисті АІ-навантажень, де автономні агенти діють на «машинних швидкостях». Представники компанії зазначають, що Koi дозволить ефективно керувати ризиками в розгалужених програмних шарах, які раніше залишалися поза зоною видимості адміністраторів безпеки. Також інструментарій стартапу включає функцію відкладеного встановлення оновлень для відкритого коду, що дає час на виявлення прихованих загроз.



Поглинання Koi свідчить про зміну пріоритетів у світовому кіберзахисті: тепер боротьба йде не за периметр мережі, а за автентичність кожного біта інформації, що живить нейромережі. У 2026 році головним вектором атак стають саме «отруєні» набори даних та шкідливі скрипти, які АІ-агенти можуть підхопити під час самостійного пошуку рішень. Palo Alto намагається випередити цей тренд, створюючи систему «цифрового імунітету», де будь-яка зовнішня дія алгоритму проходить через жорсткий фільтр безпеки.



З фінансової точки зору, така ціна за відносно невеликий стартап виправдана стратегічним витісненням конкурентів із ніші захисту «agent-to-machine» взаємодії. Поки інші вендори концентруються на захисті пристроїв користувачів, цей крок дозволяє Palo Alto заблокувати критичний шлях проникнення загроз безпосередньо в інтелектуальне ядро компаній. Це не просто розширення портфеля, а спроба встановити новий стандарт безпеки в епоху, коли корпоративна ІТ-інфраструктура стає живою системою автономних програм, що постійно навчаються.

