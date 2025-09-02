5600 дронів на 216 млн грн поставлено за місяць роботи маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

2 сентября 2025 г., 15:35

За перший місяць роботи через DOT-Chain Defence від «Державного оператора тилу» Міністерства оборони України на передову поставлено 5600 дронів загальною вартістю 216 млн грн. ІТ-система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Але замість телефонів чи побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти «Агенції оборонних закупівель».

З моменту першого замовлення 31 липня система продемонструвала наступні результати. Цикл забезпечення скоротився у понад п’ять разів – від кількох місяців до лічених днів. Середній термін доставки становить до двох тижнів. Військові обирають саме ті дрони, які їм потрібні. Наразі в системі доступна 151 модель дронів. У маркетплейсі вже доступні засоби від 25 компаній. Окрім FPV-дронів, до системи додані дрони-бомбардувальники, у тому числі важкі. Найшвидша доставка цього типу безпілотників склала 12 днів. Загалом військові вже замовили понад 11 тис. дронів на 397 млн грн.

«DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА. Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках. Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу. Маємо конкретну мету – створити платформу, яка допоможе нашим захисникам отримувати усе необхідне вчасно та у достатній кількості», – заявив Денис Шмигаль, міністр оборони України.

