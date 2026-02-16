Засновник OpenClaw приєднується до OpenAI: вірусний АІ-агент стає відкритим фундаментом

16 февраля 2026 г., 13:33

Як повідомляє Reuters, генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) оголосив про приєднання до команди Пітера Штайнбергера (Peter Steinberger), засновника популярного проєкту OpenClaw.



Згідно з офіційною заявою компанії, Штайнбергер очолить розробку наступного покоління персональних агентів у складі OpenAI. Водночас сам проєкт OpenClaw переходить під управління окремого незалежного фонду, де він розвиватиметься як відкрите програмне забезпечення за підтримки OpenAI. Це рішення має на меті зберегти прозорість проєкту, водночас масштабуючи його можливості завдяки ресурсам лідера індустрії.



Проєкт OpenClaw (раніше відомий як Clawdbot або Moltbot) став справжньою сенсацією з моменту свого запуску в листопаді. Цей АІ-помічник здатен автоматизувати щоденну рутину: керувати електронною поштою, вести переговори зі страховими компаніями, реєструвати користувача на авіарейси та виконувати сотні інших завдань. За короткий час проєкт отримав понад 100 000 «зірок» на GitHub, а його аудиторія сягнула 2 мільйонів користувачів за тиждень. Сам Штайнбергер зазначив, що приєднання до OpenAI дозволить йому реалізувати бачення персональних агентів у значно більших масштабах, зберігши при цьому відкритий код проєкту для спільноти.



Необхідно зазначити, якщо звичайний ChatGPT просто відповідає на питання, то OpenClaw - це АІ-агент. Він не просто говорить, а діє в інтернеті від вашого імені: заходить у ваші акаунти, натискає кнопки, заповнює форми та приймає рішення в межах заданих сценаріїв. Це перехід від АІ-консультанта до АІ-виконавця.



Чому це стало вірусним? Популярність OpenClaw зумовлена його відкритістю. Користувачі могли бачити, як саме агент обробляє їхні дані, що створювало вищий рівень довіри порівняно із закритими системами.



Через величезну популярність проєкту Міністерство промисловості Китаю вже висловило занепокоєння, попередивши, що неправильне налаштування таких агентів може призвести до масштабних витоків персональних даних або кібератак. Саме тому перехід проєкту у формат «фундації» під опікою OpenAI виглядає як спроба стандартизувати безпеку технології.



Залучаючи Штайнбергера, OpenAI прагне зробити свій АІ більш «автономним». Мета компанії - створити персонального асистента, який буде не просто програмою в телефоні, а повноцінним цифровим двійником, здатним вирішувати ваші життєві справи без вашої постійної участі.



Слід також зазначити, що перехід Пітера Штайнбергера до OpenAI - це стратегічний крок у великій війні АІ-агентів. Поки Google та Microsoft інтегрують АІ у свої офісні пакети, OpenAI отримала у свою команду лідера «народної» розробки. Це крім іншого може дозволити компанії заспокоїти розробників, показавши, що вони підтримують open-source, і водночас отримати технологію, яка вже пройшла перевірку мільйонами користувачів. Найбільший виклик тепер полягає в балансі: як дати АІ-агенту доступ до банківських рахунків та квитків користувача, не перетворивши це на найбільшу в історії діру в безпеці. Поява OpenClaw у складі OpenAI може стати тим самим моментом, коли АІ нарешті вийде за межі діалогового вікна.

