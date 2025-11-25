Квартальний дохід Alibaba зріс до 35 млрд дол., а хмарний підрозділ до 5,6 млрд дол.

25 ноября 2025 г., 17:42

Китайський гігант електронної комерції Alibaba перевершив очікування аналітиків щодо квартального доходу. Цьому сприяли значні інвестиції у швидку доставку («миттєвий ритейл») та потужне зростання хмарного підрозділу.



Дохід компанії у другому кварталі зріс на 5% до 247,80 млрд юанів (35 млрд дол.), що перевищило прогнози LSEG, які становили 242,65 млрд юанів (34,25 млрд дол.).



Але чистий прибуток компанії впав на 53% до 20,61 млрд юанів (2,91 млрд дол.), хоча й перевищив прогнози аналітиків.



Підрозділ Cloud Intelligence Group став одним із ключових драйверів Alibaba, принісши 39,82 млрд юанів (5,6 млрд дол.) доходу. Зростання сегмента прискорилося до 29%, що було зумовлено високим попитом на інфраструктуру штучного інтелекту та послуги з обробки даних.



Крім того, компанія відзвітувала про результати свого ключового фінансового підрозділу. Ant Group, яка була співзаснована Alibaba, зафіксувала зростання чистого прибутку на 10,3% до 8,37 млрд юанів (1,18 млрд дол.) у кварталі, що закінчився 30 червня. Alibaba, яка володіє 33% акцій Ant, звітує про прибуток цього підрозділу із затримкою на один квартал.



Керівництво Alibaba підтвердило намір і надалі "агресивно" інвестувати у сферу штучного інтелекту. Генеральний директор Alibaba Group Едді Ву (Eddie Wu) заявив аналітикам, що раніше заявлений обсяг інвестицій у 380 млрд юанів (53,63 млрд дол.) на три роки для АІ та хмарних технологій може виявитися недостатнім, враховуючи високий попит з боку клієнтів і проблеми в ланцюгу постачання. Аналітик CFRA (CFRA) Анджело Зіно (Angelo Zino) зазначив, що інвестиції у споживання та АІ хоч і створюють короткостроковий тиск на прибуток, проте побудують довгострокові конкурентні переваги для компанії.



Результати кварталу були досягнуті на тлі дорогої "війни цін" у китайському секторі "миттєвого ритейлу", де великі гравці, включаючи Alibaba, JD.com та Meituan, вкладають мільярди у послуги доставки протягом однієї години. За оцінками аналітиків Nomura, лише у другому кварталі загальногалузеві витрати на субсидії та знижки перевищили 4 млрд дол. Попри це, Alibaba розраховує на довгостроковий успіх у цьому сегменті, прогнозуючи, що "миттєвий ритейл" може додати 1 трлн юанів (141,13 млрд дол.) до річного показника валового обсягу продажів протягом наступних трьох років.



Alibaba також активізувала зусилля щодо виходу на споживчий ринок АІ, де вона раніше відставала від конкурентів, зосереджуючись переважно на корпоративних клієнтах. Нещодавно запущений безкоштовний застосунок, побудований на новітній великій мовній моделі Qwen, набрав понад 10 мільйонів завантажень за перший тиждень, хоча це й значно менше, ніж у лідера ринку Doubao від ByteDance (150 мільйонів користувачів). Крім того, квартал включав початок продажів на День Холостяка (Singles' Day), під час якого загальний обсяг продажів на основних платформах досяг 1,70 трлн юанів (240 млрд дол.).

