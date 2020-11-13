Три знаковых события, которые изменят рынок ПК

13 ноября 2020 г., 19:10

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Не так часто происходят события, которые определяют, в некоторым смысле, будущее IT-рынка, но за последнюю неделю-две их случилось минимум три.

Несколько дней назад мелькнула новость о начале тестирования интернета от очередного детища Элона Маска - Starlink, который при вполне приличных скоростях передачи стоит вполне вменяемые как для отдаленных районов $100 в месяц. И это только начало - со временем цена может существенно упасть по мере того, как будет увеличиваться база подписчиков услуги и уменьшаться себестоимость запуска спутников. Фактически, эта цена уже сейчас установила верхнюю планку для услуги доступа к Интернет в труднодоступных районах. И если операторы мобильной связи и локальные сервис-провайдеры еще не напряглись, то это только вопрос времени.

Но мы не о телекоммуникациях, хотя и Starlink окажет весьма заметное влияние на рынок ПК, и не в последнюю очередь вот почему. Появились слухи о возможном начале предоставления компанией Microsoft услуги облачных виртуальных персональных рабочих мест под торговой маркой Cloud PC. Ничего сверхуникального в данной услуге нет, да и сама Microsoft предоставляет уже такой сервис как Windows Virtual Desktop. Но именно Cloud PC обещает стать самым демократичным предложением Desktop as a Service на рынке, к тому-же, как ожидается, с фиксированной ценой - автор статьи предполагает, что она будет от $25 до $100 за Cloud PC в месяц. Согласитесь, эта цена заставит многих задуматься о том, нужен ли им персональный компьютер, или может достаточно будет планшета, с которого будет запускаться RDP-клиент. А если представить себе появление пакета подписки под гипотетическим названием Office365+CloudPC, где за дополнительных $20-$30 к стандартной цене подписки офисного пакета Вы получите выделенный Cloud PC - ситуация явно предстанет в намного более выгодном свете. И это только один вариант из практически бесконечного числа возможных бандлов. Значит ли это, что глобальные провайдеры облачных услуг после сильного просаживания рынка физических серверов и СХД возьмутся за рынок рабочих мест?

Очевидно, что типовому пользователю скоро не нужен будет полноценный компьютер - в большинстве случаев будет достаточно планшета или даже телефона. Возможно, что сотрудник уже будет приходить на работу со своим гаджетом, а компания просто будет предоставлять ему доступ к Microsoft Cloud PC. Но это только рядовые сотрудники. Топ менеджменту и продвинутым пользователям безусловно понадобятся выделенные компьютеры. Но, по иронии судьбы, на роль топовых рабочих мест сейчас наиболее активно покупаются компьютеры компании Apple, да и переход последней на свои процессоры M1 только усугубляет отставание всего остального мира в производительности, простоте и удобстве эксплуатации. Кстати, Купертино недавним анонсом систем на своих CPU тоже фактически ограничила сверху рынок персональных компьютеров на Windows ценой в $1000 - продать что-то из "Wintel" дороже этого скоро будет просто невозможно. Но, именно в верхнем сегменте есть маржа, а в кровавой бане сегмента "менее $1k" есть очень немного прибыли. Да, еще и Chromebook снизу давит. Жизнь для производителей стандартных Windows-компьютеров становится все сложнее.

Если кратко, есть все шансы выжить у:

рабочих мест топ-менеджемента и активных мобильных пользователей;

высокопроизводительных рабочих станций;

игровых компьютеров.

На чем будут работать остальные? Chromebook, планшет или даже телефон. Хорошо это или плохо? Время покажет.

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