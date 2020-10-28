Starlink начинает бета-тестирование сервиса, тариф — 99 долл. в месяц

28 октября 2020 г., 9:35

0

Tweet

Компания SpaceX приступила к следующему шагу в развитии своего проекта Starlink по предоставлению спутникового доступа в Интернет.



Как сообщает CNBC, первые (ранее зарегистрировавшиеся) пользователи в США и Канаде начали получать оповещения в рамках программы «Better Than Nothing Beta», нацеленной на бета-тестировании услуги.



Ранее сообщалось, что заявки на предварительное тестирование Starlink были получены от 700 тыс. человек.



В письме пользователям предлагается приобрести фазированную антенную решетку, треногу и роутер Wi-Fi. За все это придется выложить 499 долл.



Ежемесячная плата составит 99 долл. и за эти деньги компания обещает скорость на уровне от 50 до 150 Мбит/с, а задержки в интервале 20-40 мс. Кроме того, компания предупреждает, что коннект может пропадать, поскольку еще недостаточно спутников на орбите (их сейчас около 900). Ожидается, что к следующему лету спутников будет достаточно и для более надежного коннекта в этом регионе и для сокращения пинга до 16-19 мс.



Напомним, что Илон Маск планирует вложить в Starlink около 10 млрд долл. Некоторые эксперты считают, что проект со временем, когда выйдет на полную мощность, сможет приносить до 30 млрд долл. в год, это почти в 10 раз больше, чем ракетный бизнес SpaceX, отмечает CNBC.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!