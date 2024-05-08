TrendForce: контрактні ціни на DRAM у ІІ кв. зросли на 13-18%, на NAND-пам’ять - на 15-20%

8 мая 2024 г., 13:35

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Згідно з останніми прогнозами TrendForce, контрактні ціни на DRAM у другому кварталі зростуть на 13-18%, тоді як ціни на NAND Flash скориговані до 15-20%. Лише на eMMC/UFS ціни зростуть менше - приблизно на 10%.



До землетрусу на Тайвані TrendForce спочатку прогнозувала сезонне зростання контрактних цін на DRAM на 3-8%, а на NAND Flash - на 13-18%. Це було пов’язано, в першу чергу, зі слабким попитом за межами додатків для штучного інтелекту, зокрема, з відсутністю ознак відновлення попиту на ноутбуки та смартфони. Рівень запасів поступово зростав, особливо серед виробників ПК. Крім того, оскільки ціни на DRAM і NAND Flash зростали протягом 2-3 кварталів поспіль, готовність покупців прийняти подальше суттєве підвищення цін зменшилася.



Після землетрусу на ринку з’явилися поодинокі повідомлення про те, що постачальники компонент для ПК погодилися на значне підвищення контрактних цін на DRAM і NAND флеш-пам’ять через особливі міркування, але це були поодинокі випадки. Наприкінці квітня - після завершення нового раунду переговорів щодо контрактних цін - підвищення було більшим, ніж очікувалося спочатку. Це змусило TrendForce переглянути підвищення контрактних цін у другому кварталі як на DRAM, так і на NAND Flash, що відображає не тільки бажання покупців підтримати вартість своїх запасів, а й міркування щодо перспектив попиту і пропозиції на ринку АІ.



TrendForce повідомляє, що виробники остерігаються потенційного витіснення на ринку HBM-пам’яті. Зокрема, прогнозується, що до кінця 2024 року продукція Samsung HBM3e, яка використовує техпроцес 1alpha, буде використовувати близько 60% цих потужностей. Очікується, що такий значний розподіл призведе до скорочення кількості постачальників DDR5, особливо після того, як виробництво HBM3e значно збільшиться в третьому кварталі. У відповідь на це покупці стратегічно збільшують свої запаси у другому кварталі, щоб підготуватися до очікуваного дефіциту HBM, який почнеться в третьому кварталі.



Оскільки енергоефективність стає все більш важливою для серверів штучного інтелекту, північноамериканські хмарні провайдери обирають корпоративні твердотільні накопичувачі QLC як найкращі рішення для зберігання даних. Цей зсув підвищує попит на корпоративні SSD QLC, що призводить до швидкого виснаження запасів у деяких постачальників і змушує їх не поспішати з продажами. Крім того, через невпевнене відновлення попиту на споживчі товари постачальники загалом консервативно ставляться до капітальних інвестицій у потужності з виробництва пластин не-HBM, особливо для NAND Flash, ціна на яку наразі знаходиться на рівні точки беззбитковості.

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