Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Legrand в Україні, представила нові ДБЖ серії Keor SPE, які задовольнять потреби як побутового, так і професійного споживача.
Два формфактори Tower і Rack забезпечують широкі сфери використання цих ДБЖ. Завдяки чистій синусоїді на виході їх можна застосовувати не лише в системах IT, телекомунікацій, відеоспостереження тощо, але й в безперебійному живленні кліматичних і систем опалювання.
У лінійці наявні пристрої різної номінальної потужності від 750 до 3 000 ВА, оснащені вбудованими герметичними свинцево-кислотними батареями, керовані мікропроцесором, а також з функцією холодного запуску й акумуляторною батареєю з можливістю гарячої заміни.
Keor SPE Tower здійснює комплексну самодіагностику, має захист від перевантаження, КЗ, зворотне подання напруги від перевищення температури, а також:
Коефіцієнт КД 0,8;
широкий діапазон вхідної напруги та частоти;
триколірний світлодіод стану ДБЖ;
потужний вбудований зарядний пристрій.
Keor SPE RT є рішенням для горизонтального або вертикального встановлення з поворотним дисплеєм і додатковими батарейними шафами для моделей RT 2U/3U, а ще:
Коефіцієнт КД від 0,7 до 0,9;
висота від 1U до 3U;
широкий діапазон вхідної напруги та частоти;
триколірний світлодіод стану ДБЖ;
RS232, USB, слот SNMP;
EPO;
потужний вбудований зарядний пристрій.
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