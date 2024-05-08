Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА

8 мая 2024 г., 14:35

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Legrand в Україні, представила нові ДБЖ серії Keor SPE, які задовольнять потреби як побутового, так і професійного споживача.



Два формфактори Tower і Rack забезпечують широкі сфери використання цих ДБЖ. Завдяки чистій синусоїді на виході їх можна застосовувати не лише в системах IT, телекомунікацій, відеоспостереження тощо, але й в безперебійному живленні кліматичних і систем опалювання.



У лінійці наявні пристрої різної номінальної потужності від 750 до 3 000 ВА, оснащені вбудованими герметичними свинцево-кислотними батареями, керовані мікропроцесором, а також з функцією холодного запуску й акумуляторною батареєю з можливістю гарячої заміни.



Keor SPE Tower здійснює комплексну самодіагностику, має захист від перевантаження, КЗ, зворотне подання напруги від перевищення температури, а також:



Коефіцієнт КД 0,8;

широкий діапазон вхідної напруги та частоти;

триколірний світлодіод стану ДБЖ;

потужний вбудований зарядний пристрій.



Keor SPE RT є рішенням для горизонтального або вертикального встановлення з поворотним дисплеєм і додатковими батарейними шафами для моделей RT 2U/3U, а ще:



Коефіцієнт КД від 0,7 до 0,9;

висота від 1U до 3U;

широкий діапазон вхідної напруги та частоти;

триколірний світлодіод стану ДБЖ;

RS232, USB, слот SNMP;

EPO;

потужний вбудований зарядний пристрій.

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