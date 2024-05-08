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Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА

8 мая 2024 г., 14:35
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Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА

Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор Legrand в Україні, представила нові ДБЖ серії Keor SPE, які задовольнять потреби як побутового, так і професійного споживача.

Два формфактори Tower і Rack забезпечують широкі сфери використання цих ДБЖ. Завдяки чистій синусоїді на виході їх можна застосовувати не лише в системах IT, телекомунікацій, відеоспостереження тощо, але й в безперебійному живленні кліматичних і систем опалювання.

У лінійці наявні пристрої різної номінальної потужності від 750 до 3 000 ВА, оснащені вбудованими герметичними свинцево-кислотними батареями, керовані мікропроцесором, а також з функцією холодного запуску й акумуляторною батареєю з можливістю гарячої заміни.
Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА
Keor SPE Tower здійснює комплексну самодіагностику, має захист від перевантаження, КЗ, зворотне подання напруги від перевищення температури, а також:

Коефіцієнт КД 0,8;
широкий діапазон вхідної напруги та частоти;
триколірний світлодіод стану ДБЖ;
потужний вбудований зарядний пристрій.
Нові ДБЖ Legrand Keor SPE мають потужність від 750 до 3000 ВА
Keor SPE RT є рішенням для горизонтального або вертикального встановлення з поворотним дисплеєм і додатковими батарейними шафами для моделей RT 2U/3U, а ще:

Коефіцієнт КД від 0,7 до 0,9;
висота від 1U до 3U;
широкий діапазон вхідної напруги та частоти;
триколірний світлодіод стану ДБЖ;
RS232, USB, слот SNMP;
EPO;
потужний вбудований зарядний пристрій.

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