Tesla представила человекоподобных роботов, прототип появится в 2022 г.

20 августа 2021 г., 13:25

Илон Маск на специальном мероприятии Tesla AI Day представил публике новую разработку компании - робота-гуманоида Tesla Bot.



Высота робота составит около 173 см, весить он будет 57 кг. Он будет ходить со скоростью 8 км/ч, на что Макс иронично отметил, что от него можно будет убежать.



По словам главы Tesla, робот должен помочь решить вопрос нехватки рабочих рук, кроме того он сможет выполнять «рутинные и скучные дела», и снять эту нагрузку с его владельцев.



Tesla Bot сможет поднимать предметы до 20 кг.



Tesla разрабатывают робота-гуманоида уже несколько лет и его прототип планируется представить уже в следующем году.



В основе робота, как отмечается, лежат разработки, которые Tesla использует в своих автомобилях. В частности вычислительная система FSDC, датчики, которые уже используются в электромобилях для автономного вождения, а также несколько десятков сервоприводов.

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