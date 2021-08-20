Huawei представила в Украине планшет MatePad 11 — экран 120 Гц, стилус, HarmonyOS 2

20 августа 2021 г., 14:15

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине представило Huawei MatePad 11. Это первый планшет Huawei, дисплей которого поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавные визуальные эффекты и быстрый отклик на действия пользователя.



По заверениям производителя, операционная система HarmonyOS 2, созданная для нового поколения интеллектуальных устройств, наделяет Huawei MatePad 11 абсолютно новыми функциями. Рабочий стол стал более структурированным, что обеспечивает быстрый доступ к важной информации и эффективное выполнение рабочих задач. Благодаря распределенной технологии Huawei MatePad 11 можно подключить к другим устройствам, от смартфонов до ноутбуков, для удобного пользования во всех сценариях.



Экран нового MatePad 11 отображает видеоконтент с максимально плавной сменой кадров. Такой высокий показатель отображения могут предложить лишь некоторые конкуренты на рынке. Благодаря этому во время просмотра видео или игр пользователи могут рассмотреть все до мельчайших деталей. Прокрутка страниц и документов теперь более плавная, рукописный ввод — более чувствительный, а контент загружается быстрее. Технология адаптации частоты кадров дополнительно помогает продлить срок службы батареи.



Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3, поэтому любые изображения выглядят ярко и насыщенно. MatePad 11 также минимизирует воздействие синего света и мерцание экрана — двух основных факторов, вызывающих усталость глаз. Новый планшет имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light за технологию фильтрации синего света (аппаратное решение) и за устранение видимого мерцания TÜV Rheinland Flicker Free1. Поэтому зрение потребителей защищено даже при многочасовом взаимодействии с экраном.



Подчеркивается, что Huawei MatePad 11 отличается абсолютно новым дизайном рабочего стола. Самая важная информация отныне представлена в понятном интерфейсе, нижняя панель вмещает недавно использованные приложения. Новые сервисные виджеты2 также могут отображать информацию в реальном времени и позволяют пользователям получать доступ к определенным функциям программ, не запуская их. Эти виджеты можно разместить где угодно и настроить в соответствии со своими предпочтениями.



Мультиэкранное взаимодействие отныне поддерживает пару планшет-ПК в трех режимах, которые позволяют устройствам взаимодействовать по-новому. Благодаря режиму «Зеркало» пользователи могут проецировать экран ПК на планшет, превращая его в блокнот для рисования, которым можно пользоваться вместе со стилусом Huаwei M-Pencil второго поколения для создания быстрых эскизов или изысканных каллиграфических произведений.



Офисные работники могут воспользоваться режимом «Расширение» и получить еще больше места для работы благодаря второму экрану. Новый режим «Сотрудничество» обеспечивает взаимодействие между устройствами с операционными системами HarmonyOS 2 и Windows, позволяя пользователям передавать текстовые файлы, изображения и документы одним перетаскиванием.



Новый многооконный режим Multi-Window5 поддерживает одновременное отображение четырех программ и двух pop-up окон для удобной работы со многими приложениями. Окна pop-up можно убирать в App Bubble и в случае необходимости быстро открывать снова.



Обновленный App Multiplier позволяет запускать две задачи одновременно в одном приложении благодаря функции Window Lock. По состоянию на июнь 2021 года почти 4 000 приложений поддерживают функцию App Multiplier для улучшенного пользовательского опыта на планшете.



Новый MatePad 11 совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения. Этот усовершенствованный стилус имеет перо с платиновым покрытием, отличается сверхнизким временем отклика и поддерживает 4 096 уровней чувствительности к давлению6.



Стилус имеет матовую рельефную поверхность для улучшения использования. Подключенный к MatePad 11, Huawei M-Pencil обеспечивает ультранизкое время отклика — всего 2 мс7, дополняя высокую частоту обновления FullView Display. Это гарантирует наиболее сенситивный, плавный и эффективный рукописный ввод, доступный на современных планшетах.



Подсоединить и зарядить Huawei M-Pencil также просто. Пользователи должны лишь поднести стилус к MatePad 11, чтобы магнитно закрепить его на устройстве и запустить процесс подзарядки. Новый Huawei M-Pencil поддерживает широкий спектр инновационных интерактивных возможностей, таких как функция мгновенного преобразования рукописного текста в печатный Huawei FreeScript8, двойное касание для переключения инструмента на резинку и наоборот, Instant Shape, Instant Table9 и другие.



Новая клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard поддерживает угол наклона 55/65 градусов, имеет магнитный держатель, беспроводную зарядку и возможность подключения через Bluetooth. Она подходит для набора текста обеими руками благодаря достаточному расстоянию между клавишами и их 1,3-миллиметровому ходу, а также добавлению таких клавиш, как Fn, и поддержке клавишных комбинаций быстрого вызова.



Huawei MatePad 11 обеспечивает качественный звук, заполняющий все помещение, благодаря четырем встроенным динамикам большой амплитуды. Аудиосистема разработана и настроена опытными звукоинженерами Harman/Kardon, гарантируя соответствие воспроизводимых звуков оригиналу.



В Украине Huawei MatePad 11 доступен в продаже с 20 августа. Модель представлена в единственном цвете — матовом сером (Matte Grey). Рекомендованная цена планшета — 13 999 грн, стилуса M-Pencil второго поколения — 2 999 грн, клавиатуры Smart Magnetic Keyboard — 2 999 грн.



С 20 августа по 5 сентября включительно действует специальное предложение: покупатели, которые приобретут Huawei MatePad 11 за 13 999 грн, получат M-Pencil и Smart Magnetic Keyboard в подарок.

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