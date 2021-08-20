Определен крупнейший полупроводниковый поставщик квартала

20 августа 2021 г., 12:41

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Общие продажи полупроводниковых продуктов во втором квартале 2021 г., в частности интегральных микросхем, оптоэлектроники, сенсоров и дискретных полупроводников, выполненных десятью крупнейшими чипмейкерами, превысили 95 млрд долл. Согласно подсчётам IС Insights, результат годичной давности улучшен на 10%. Для сравнения, индустрия в целом выросла на 8% «YoY».

В Тор-10 поставщиков попали шесть компаний со штаб-квартирами в США, а также по две из Южной Кореи и Тайваня. В рейтинге присутствуют четыре fabless-компании (Qualcomm, Nvidia, Broadcom и MediaTek) и одна foundry-компания (TSMC).

С учетом стабильно растущего спроса и увеличения отпускных цен на память DRAM и NAND, опередив Intel, Samsung оказался крупнейшим полупроводниковым поставщиком — его квартальные продажи выросли на 19%, до 20,3 млрд долл. По итогам третьей четверти года рост продаж Samsung ожидается на уровне 10%, что позволит увеличить объем до 22,3 млрд долл. и нарастить отрыв от Intel.

Также обращают на себя внимание успехи Nvidia и MediaTek. Первая нарастила выручку на 14% благодаря стабильно высокому спросу на продукты для ЦОД и игрового сегмента. MediaTek, в свою очередь, улучшила продажи на 17% благодаря высокому интересу к 5G-смартфоноам и потребительским мультимедиа-системам в период пандемии COVID-19.

Как ожидается, в третьем квартале года успехи ведущих чипмейкеров будут варьироваться от незначительного спада в пределах 3% (Intel), до роста в размере 12% (Qualcomm). Эти ожидания подтверждают прогноз IС Insights, согласно которому общие продажи мирового полупроводникового рынка в 2021 г. увеличатся на 23%.

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