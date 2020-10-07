Terrasoft приглашает на форум ACCELERATE GLOBAL 

7 октября 2020 г., 17:19

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28 октября Terrasoft Ukraine, производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает на онлайн-конференцию для бизнес- и IT-лидеров ACCELERATE GLOBAL — масштабное 24-часовое мероприятие, которое соберет на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников со всего мира.



28 октября состоится онлайн-конференция для бизнес- и IT-лидеров ACCELERATE GLOBAL 2020 — масштабное мероприятие, которое соберет на одной виртуальной площадке сотни спикеров и десятки тысяч участников со всего мира. В течение 24 часов гости смогут познакомиться с практическим опытом, кейсами и историями успеха, которые помогут найти новые возможности для ускорения бизнеса.



ACCELERATE GLOBAL — это концентрация лучшего опыта всех офлайн-конференций ACCELERATE, которые ежегодно посещали тысячи гостей. В этом году конференция расширила географию и масштаб — вы сможете подключиться к мероприятию из любой точки мира в удобное время, ведь это будет 24-часовой онлайн-марафон обмена знаниями и опытом на 7 языках!



В программе мероприятия — вдохновляющие интервью и «битвы мнений», реальные кейсы и доклады о том, как преодолеть вызовы 2020 года и превратить их в новые возможности для развития бизнеса. Не пропустите выступления лидеров крупнейших компаний Украины и признанных экспертов мирового уровня.



В ФОКУСЕ ОТРАСЛИ



Участников ждет глубокое погружение в отраслевую экспертизу — вы познакомитесь с подходами и инструментами, которые помогают компаниям преодолевать актуальные вызовы современного мира. Подходящие темы найдут представители банковской отрасли, ритейла, производства, агросектора, фармацевтики и других направлений.



ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ



Спикеры ACCELERATE GLOBAL поделятся опытом цифровой трансформации крупнейших организаций со всего мира, а также лучшими практиками применения low-code, CRM- и BPM технологий, которые позволяют эффективно решать уникальные задачи бизнеса. В рамках специальных сессий пройдут интерактивные мастерские для аналитиков и разработчиков, а также состоится презентация новой версии платформы Creatio от лидеров R&D Terrasoft.



ТЕТ-А-ТЕТ СО СПИКЕРАМИ И НЕТВОРКИНГ



ACCELERATE GLOBAL — это не только знакомство с успешным опытом бизнес- и ИТ-лидеров, но также возможность пообщаться с единомышленниками из разных отраслей и уголков планеты! Онлайн-платформа конференции станет отличным инструментом для нетворкинга и расширения круга деловых контактов. А полюбившийся формат «Тет-а-тет со спикером» даст возможность лично пообщаться со спикерами конференции, чтобы обсудить индивидуальные вопросы с экспертами и лидерами мнений.



Программа конференции уже доступна на странице мероприятия, где вы можете познакомиться с расписанием, спикерами и темами выступлений. Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, чтобы провести день мероприятия с максимальной пользой для всей команды!



Участие бесплатное! Зарегистрируйтесь для получения доступа к онлайн-платформе конференции и личному кабинету участника.



ОРГАНИЗАТОР

Организатором онлайн-конференции выступает компания Terrasoft Ukraine — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия Terrasoft — помогать компаниям ускоряться. Подробнее: www.terrasoft.ua

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