Creatio 8.3 Twin пропонує новий рівень співпраці між людьми та цифровими агентами

27 июня 2025 г., 17:45

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Постачальник платформи для автоматизації CRM і робочих процесів без використання коду офіційно представив нову версію свого продукту Creatio 8.3 Twin, який відкриває нову еру співпраці між людьми та цифровими агентами, де технології штучного інтелекту вбудовані в CRM і працюють без коду, щоб прискорити продуктивність, оптимізувати робочі процеси та розширити можливості співробітників за допомогою інтелектуальної автоматизації.

В цій версії представлено комплексний набір можливостей, побудований на трьох стратегічних стовпах: Creatio.ai, застосунки плюс агенти, AI-Assisted No-Code.

Creatio.ai вбудований у всю платформу, надаючи ґрунтовні ідеї та автоматизацію в режимі реального часу за допомогою діалогового інтерфейсу та інтегрований з усіма об'єктами, даними та робочими процесами Creatio. Це дозволяє AI безперешкодно працювати з CRM, партнерськими програмами, кастомними програмами без коду або автоматизацією робочих процесів без будь-яких додаткових зусиль.

Нові рольові цифрові агенти для продажів, маркетингу та обслуговування допомагають розвантажити повторювані завдання, генерувати контент і надавати допомогу на вимогу. Ці агенти функціонують як проактивні пілоти, вбудовані безпосередньо в робочі процеси CRM та інструменти продуктивності, на які користувачі покладаються щодня, такі як Outlook, Teams, а також у мобільні додатки, які можна використовувати в дорозі.

Асистенти на основі штучного інтелекту прискорюють розробку без коду завдяки створенню розумних інформаційних панелей, пропозиціям щодо дизайну сторінок і розширеним можливостям управління життєвим циклом додатків (ALM) для підтримки доставки на рівні підприємства.

«Ця версія призначена для організацій, готових вийти за рамки пілотних проєктів і впровадити автоматизацію на основі AI в повсякденне використання, – сказав Берлі Кавасакі (Burley Kawasaki), глобальний віцепрезидент з продуктового маркетингу та стратегії. – З випуском Twin Release штучний інтелект стає частиною повсякденного користувацького досвіду – доступним, вбудованим і орієнтованим на результат».

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