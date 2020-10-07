Три способа полной очистки жесткого диска на ПК с Windows 10 

7 октября 2020 г., 16:45

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Перед продажей или выбросом своего старого компьютера, необходимо задуматься об уничтожении данных с жесткого диска. Следует понимать, что обычное удаление файлов с диска и его форматирование не являются безопасной очисткой диска. При помощи специального программного обеспечения восстановить пользовательские данные диска не составит труда даже после форматирования.



Чтобы не потерять нужные документы и файлы, их следует сохранить на внешнем запоминающем устройстве. Также можно воспользоваться облачным хранилищем, и, для большей безопасности, при передаче данных использовать VPN-сервис, например NordVPN.



Далее перечислены методы, которые можно использовать для безвозвратного удаления данных с жесткого диска.



Способ 1: Возврат компьютера в исходное состояние

В Windows 10 существует встроенный метод возврата системы в первоначальное состояние. В зависимости от потребностей можно оставить только личные файлы или стереть все. Полный сброс очистит жесткий диск и переустановит систему, поэтому никакая информация не сохранится.

Шаг 1: Нажмите меню «Пуск» и выберите «Параметры». На панели настроек Windows нажмите «Обновление и безопасность».

Шаг 2: Нажмите на «Восстановление» в левом меню, затем, нажмите кнопку «Начать» в разделе «Вернуть компьютер в исходное состояние».

Шаг 3: Выберите вариант «Удаление файлов и очистка диска», который удалит все личные файлы, приложения и настройки.



Способ 2: Очистка данных с помощью программного обеспечения

Очистка с помощью программного обеспечения представляет собой перезапись данных и повторное заполнение жесткого диска нулями или случайными данными, что делает восстановление удаленных данных невозможным даже с помощью специального программного обеспечения. Для данной цели можно использовать следующие программы:

• Eraser - бесплатная программа для безвозвратного удаления данных с жесткого диска компьютера путем неоднократной его перезаписи. Программа встраивается в контекстное меню и позволяет удалять без восстановления как файлы и папки, так и целые разделы.

• File Shredder - бесплатная программа для безвозвратного удаления файлов как с жесткого диска, так и с других носителей данных.

• DiskGenius - бесплатное программное обеспечение для безвозвратной очистки данных. С его помощью можно стереть все данные, заполняя диск сектор за сектором, что сделает файлы невосстановимыми.



Способ 3: Физическое уничтожение жесткого диска

Физическое уничтожение диска является предпочтительным методом, если возник сбой других методов или при повреждении жесткого диска. Данный метод следует использовать только если не предусмотрено дальнейшее использование диска.

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