Creatio серед лідерів у рейтингу Gartner для рішень з управління продажами

17 августа 2021 г., 17:15

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Міжнародна дослідницька компанія Gartner опублікувала щорічний рейтинг рішень для управління продажами – Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio від Terrasoft Ukraine вже вшосте представлена в цьому рейтингу і третій рік – у секторі лідерів.

Згідно зі звітом Gartner, ринок технологій для управління продажами (Sales Force Automation, SFA) продовжує зростати, в 2020 році збільшення склало 10,9%. Ключовою тенденцією розвитку SFA-ринку названо розширення можливостей технологій AI та віртуальних продажів. При цьому функціональність для віддалених продажів з використанням інструментів командної роботи та універсальних засобів комунікацій стає невід’ємною частиною стека SFA-технологій. В цілому аналітики відзначають, що інструменти для автоматизації продажів все більше трансформуються від систем фіксації даних до систем взаємодії та аналітики.

Загалом у магічному квадранті Gartner 2021 представлені 16 ключових гравців ринку рішень для управління продажами. Рейтинг дозволяє оцінити позицію та репутацію вендорів, враховуючи не лише можливості продуктів, але й стратегію компанії, процеси роботи та використовувані технології. Завдяки високим оцінками експертів і клієнтів CRM-систему Creatio включено в сектор лідерів рейтингу. Як зазначається, готові інструменти для управління повним циклом продажів у сукупності з low-code/no-code технологіями платформи Creatio дозволяють прискорювати роботу компаній будь-якого розміру і моделі бізнесу.

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