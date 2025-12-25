 
У цьому році ЗСУ отримають 3 мільйони FPV-дронів

25 декабря 2025 г., 8:15
Як повідомляє Міністерство оборони України, до кінця цього року Збройні Сили України отримають 3 мільйони одиниць FPV дронів. Це майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік.

«Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. При цьому переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів – вітчизняного виробництва», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Так, цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками.

Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня.

Також в арсеналі воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 000 НРК. Це у рази більше, ніж торік.

«НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії. Продовжуємо активно працювати, щоб наші воїни мали технологічну перевагу на фронті», – підкреслив Денис Шмигаль.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

