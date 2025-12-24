Samsung купує бізнес ADAS німецької ZF Group за 1,8 млрд дол.

24 декабря 2025 г., 12:25

Samsung Electronics оголосила про укладення масштабної угоди на суму 1,8 млрд дол. щодо придбання підрозділу технологій автономного водіння німецької компанії ZF Friedrichshafen.



Цей актив буде інтегровано у структуру дочірньої компанії Harman, що дозволить Samsung об’єднати свій досвід у сфері аудіосистем із передовими розв’язками для допомоги водієві (ADAS).



Завдяки цій угоді Harman отримає доступ до розробки камер переднього огляду та контролерів ADAS, що ознаменує повномасштабний вихід південнокорейського гіганта на ринок інтелектуальних систем управління автомобілем.



Технології ADAS використовують камери та сенсори для виявлення навколишнього середовища, включаючи розмітку смуг, дистанцію до інших транспортних засобів та пішоходів, що є фундаментом для безпечного водіння.



Стратегічний крок Samsung підкреслює прагнення компанії до диверсифікації бізнесу за межами ринку смартфонів та чіпів пам'яті. Оскільки сучасні автомобілі компоненти більше стають програмно-керованими пристроями, електроніка для транспортних засобів стає критично важливим напрямком зростання. За оцінками Samsung, ринок систем ADAS та центральних автомобільних контролерів зросте з 62,6 трлн вон (близько 42,18 млрд дол.) у 2025 році до 97,4 трлн вон у 2030 році. Аналітики зазначають, що хоча аудіобізнес Harman вже є висококонкурентним, саме поєднання телематики з функціями автономного водіння стане ключовим драйвером прибутковості у найближчі роки.



Для ZF Friedrichshafen, одного з найбільших світових постачальників автозапчастин, продаж цього підрозділу є частиною плану з реструктуризації. Німецька група, чий виторг минулого року перевищив 41 млрд євро, стикається з високим борговим навантаженням від минулих придбань та слабким попитом на компоненти для електромобілів. Раніше компанія оголосила про плани скоротити до 14,000 робочих місць у Німеччині через глобальну торговельну напруженість та трансформацію автопрому. За даними галузевої асоціації VDA, автомобільний сектор Німеччини з 2023 року вже втратив близько 55,000 робочих місць, і найбільше постраждали саме постачальники компонентів.



Очікується, що угода буде закріплена протягом 2026 року після отримання всіх регуляторних дозволів. Це вже друге велике придбання Samsung у Німеччині цього року після купівлі виробника систем охолодження FlaktGroup у травні за 1,5 млрд євро. Компанія продовжує активно інвестувати у перспективні джерела зростання, охоплюючи широкий спектр напрямків - від систем кондиціонування та опалення до охорони здоров'я та АІ-рішень для автомобільної електроніки.



Джефф Кім (Jeff Kim), керівник досліджень у KB Securities, підкреслив, що інтеграція ADAS як базової технології телематики є надзвичайно позитивним сигналом для ринку.



Аналіз інвестиційної активності Samsung у 2025 році вказує на формування потужного кластеру автомобільної електроніки навколо бренду Harman. Після завершення угоди з ZF Group, сукупна частка Samsung на ринку інтелектуальних автомобільних платформ може зрости на 15-20%, що зробить компанію прямим конкурентом для таких гравців, як Bosch та Continental. Фінансовий обсяг угоди у 1,8 млрд дол. становить лише частину загального капіталу, який Samsung виділила на M&A транзакції цього року, що перевищує 5 млрд дол. Важливо зазначити, що інтеграція сенсорів ZF із АІ-алгоритмами обробки даних від Samsung дозволить скоротити час розробки нових систем автономності третього рівня на 30%. У довгостроковій перспективі це придбання забезпечить Samsung доступ до контрактів із провідними європейськими автовиробниками, які прагнуть зменшити залежність від американських розробок у сфері АІ для автопілотів.



На фоні уповільнення глобального ринку пам'яті, подібні кроки дозволяють Samsung Electronics стабілізувати фінансові показники за рахунок контрактів із високою доданою вартістю. Угода з ZF Group також відображає ширший тренд консолідації технологічного та автомобільного секторів, де програмне забезпечення та сенсорні технології стають ціннішими за механічні вузли. Перехід підрозділу ADAS до структури Harman забезпечить німецьким інженерам доступ до масштабних виробничих потужностей Samsung та інвестицій у розвиток нейромереж для розпізнавання об’єктів у реальному часі.

