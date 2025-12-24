TrendForce: технології відновлення обіцяють знизити вартість космічних запусків до 2 млн дол.

24 декабря 2025 г., 17:41

0

Tweet

Останнє дослідження аналітичної компанії TrendForce свідчить про докорінну зміну стратегій провідних космічних гравців світу.



Зростання попиту на розгортання супутникових сузір'їв, таких як Starlink, та регулярні запуски оборонних апаратів Космічних сил США змушують лідерів ринку переходити від частково багаторазових ракет до повністю відновлюваних систем. Покращення технологій посадки та впровадження нових видів палива поступово знижують вартість комерційних запусків, що спонукає таких гігантів, як Arianespace, Mitsubishi Heavy Industries та Китайську аерокосмічну науково-технічну корпорацію (CASC), активніше інвестувати в програми перевірки відновлення перших ступенів ракет.



За даними TrendForce, середня вартість запуску одноразової ракети становить від 110 млн до 180 млн дол., тоді як частково багаторазові системи вже знизили цю планку до приблизно 67 млн дол. за політ. Проте впровадження повної багаторазовості, над чим зараз активно працюють міжнародні компанії, потенційно може знизити витрати до діапазону від 2 млн до 5 млн дол. Важливим етапом став перехід SpaceX на рідкий метан як паливо для тестів системи Starship у жовтні 2025 року. На відміну від авіаційного гасу, метан майже не залишає вуглецевого нагару у двигунах, що критично зменшує потреби в чищенні після польоту, прискорює повторне використання та суттєво знижує експлуатаційні витрати.



Поки SpaceX домінує на ринку США, Китай розвиває власний шлях через серію запусків ракет «Чанчжен» для розгортання супутників низької навколоземної орбіти за програмою G60. Китайські приватні та державні компанії активно тестують технології вертикальної посадки, прагнучи підвищити ефективність відновлення ступенів для виконання точних національних місій. Попри прогрес, галузь все ще стикається з обмеженнями: багаторазові ракети змушені залишати частину палива для повернення, що зменшує корисне навантаження, а повна багаторазовість вимагає величезних інвестицій у спеціалізовану наземну інфраструктуру відновлення.



Новий етап космічної гонки створює можливості для нових постачальників компонентів. Зокрема, виробники з Тайваню, які мають значний досвід у високоточній обробці металів та виробництві кріплень для авіаційних двигунів GE Aerospace та Safran Group, націлені на входження до глобального ланцюжка постачання ракетних технологій. Це вимагає від них адаптації до суворих космічних стандартів сертифікації, а також готовності до малосерійного виробництва та частих змін у дизайні компонентів, що є характерним для сучасної аерокосмічної індустрії. Використання АІ для моделювання аеродинамічних навантажень та оптимізації траєкторій посадки стає стандартною практикою для підвищення шансів на успішне відновлення апаратів.



Аналіз економічних показників космічного сектору вказує на те, що зниження вартості запусків до рівня нижче 5 млн дол. зробить космос доступним для середнього бізнесу вже до 2030 року. Якщо частково багаторазові ракети Falcon 9 забезпечили SpaceX контроль над 80% ринку комерційних запусків, то перехід на метан та повну багаторазовість дозволить збільшити частоту польотів на 150%. За розрахунками TrendForce, ринок супутникових комунікацій отримає додатковий імпульс у розмірі 25 млрд дол. завдяки здешевленню виведення апаратів на орбіту. Важливо зауважити, що капітальні витрати на створення інфраструктури відновлення можуть сягнути 10 млрд дол. у найближчі три роки, проте вони окупляться завдяки трикратному зростанню кількості запусків. Впровадження АІ-систем керування двигунами дозволяє підвищити точність вертикальної посадки на 20%, що критично для збереження цілісності дороговартісних ступенів у складних метеоумовах.



Незважаючи на технічні виклики, економічна доцільність багаторазовості стає незаперечною. Ті гравці, які зможуть першими подолати бар'єр високої вартості наземної інфраструктури та сертифікації компонентів, визначатимуть правила гри на ринку космічних послуг наступного десятиліття. Космічна індустрія перетворюється з елітарного клубу держав на динамічний ринок технологічних платформ, де ключову роль відіграють швидкість інновацій та здатність до швидкого повторного використання ресурсів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet