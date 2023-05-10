Supermicro представила сервери з підтримкою 480 ядер

10 мая 2023 г., 17:25

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Компанія Supermicro представила найбільш продуктивні сервери у своїй лінійці, націлені на великомасштабні бази даних та корпоративні програми.



Лінійка багатопроцесорних платформ включає 8-процесорний сервер, який орієнтований на бази даних, що розміщуються в пам'яті, та які вимагають до 480 ядер і 32 ТБ оперативної пам'яті DDR5. Крім того, до лінійки продуктів входить 4-процесорний сервер, який позиціюється для додатків, які потребують єдиного образу системи з використанням до 240 ядер і 16 ТБ високошвидкісної пам'яті. Всі ці системи використовують процесори Intel Xeon 4-го покоління, що масштабуються.



Заявлено, що в порівнянні з попереднім поколінням 8-процесорних і 4-процесорних серверів ці системи мають у 2 рази більше ядер, в 1,33 раза більше пам'яті та у 2 рази більше пропускної спроможності пам'яті. Крім того, ці системи забезпечують у 4 рази більшу пропускну спроможність введення-виведення в порівнянні з системами попередніх поколінь для підключення до периферійних пристроїв. А 8-сокетна система Supermicro досягла найвищих показників продуктивності серед окремих систем на основі тестів SPECcpu2017 FP Rate як для базових, так і пікових результатів. Крім того, 8-сокетні та 4-сокетні сервери Supermicro демонструють лідерство у продуктивності в широкому діапазоні тестів SPEC.



"Ми продовжуємо задовольняти потреби наших корпоративних клієнтів з нашими новими 8-процесорними та 4-процесорними серверами, найбільшими та потужними серверами в галузі сьогодні", - сказав Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Ми задовольняємо потреби найвибагливіших організацій по всьому світу, яким потрібна простота та зручність обслуговування єдиної системи з 480 ядрами, 32 ТБ оперативної пам'яті та до 12 графічних процесорів NVIDIA H100 з тензорними ядрами в одному корпусі. Наші нові 8-процесорні системи лідирують у всій галузі продуктивності як з комою, що плаває, так і з цілими числами для великих багатопроцесорних систем. Наш підхід Building Block Solutions до проєктування серверів дозволяє швидше виводити на ринок широкий спектр серверів, від периферії до корпоративного центру обробки даних. Тепер Supermicro постачає рішення для стійкового масштабування нашим клієнтам у всьому світі без жодних обмежень».





Як 8-процесорні, так і 4-процесорні сервери сертифіковані для SAP HANA та Oracle Database and Applications. Доступні для цих систем великі пули пам'яті забезпечують чудову продуктивність SAP та Oracle, оскільки всі робочі навантаження масштабуються в одному вузлі без затримки горизонтального масштабування через мережу. Крім того, в 4-процесорній системі можна розмістити два графічні процесори подвійної ширини, а в 8-процесорній системі можна розмістити до 12 графічних процесорів подвійної ширини, що дозволяє проводити навчання ШІ в реальному часі або в пакетному режимі, а також робити висновки на основі наборів даних SAP та Oracle. Універсальність і розширюваність цих систем гарантують майбутні розгортання SAP і Oracle для генеративної автоматизації ШІ робочих процесів ERP, що швидко розвивається.



Нові 8- та 4-процесорні сервери спрощують створення високопродуктивного центру обробки даних для корпоративних додатків, таких як штучний інтелект (ШІ), бази даних, аналітика, бізнес-аналітика, ERP, CRM та наукова візуалізація. Поєднуючи величезні обсяги обчислювальних ресурсів, пам'яті та ресурсів зберігання в одному примірнику операційної системи, управління системою скорочується, як і мережеві підключення до інших серверів.



Характеристики нових систем:



SYS-681E-TR: TDP до 350 Вт, 480 ядер, 32 ТБ пам'яті DDR5, 12 GPU подвійної ширини та 24x 2,5-дюймових накопичувачів, 6U;

SYS-241H-TNRTTP: TDP до 350 Вт, 240 ядер, 16 ТБ пам'яті DDR5, 4 GPU одинарної ширини та вісім 2,5-дюймових накопичувачів, 2U;

SYS-241E-TNRTTP: TDP до 185 Вт, 96 ядер, 16 ТБ пам'яті DDR5, 2 GPU подвійної ширини та 24 2,5-дюймових накопичувачів, 2U.

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