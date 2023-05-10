TXOne Networks здобула золоті нагороди у трьох категоріях рейтингу Cybersecurity Excellence 2023 

10 мая 2023 г., 17:00

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ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор TXOne Networks в Україні, повідомила, що вендор отримав золоті нагороди у трьох категоріях премії Cybersecurity Excellence Awards 2023 року.





Рішення EdgeIPS перемогло у номінаціях «Мережева безпека» та «АСУ ТП/SCADA» (система управління виробництвом/диспетчерське управління та збирання даних); а Portable Inspector – у категорії «Безпека».





Нагадаємо, що в рамках всесвітньо визнаної програми Cybersecurity Excellence нагороди присуджуються компаніям, продуктам та професіоналам, які демонструють перевагу, інновації та лідерство в галузі інформаційної безпеки. Переможці обираються за результатами голосування серед фахівців галузі. Програма нагородження проводиться Cybersecurity Insiders, онлайн-спільнотою, що налічує понад 500 000 учасників та об'єднує професіоналів з кібербезпеки та захисту.





«Отримати три нагороди Cybersecurity Excellence Awards 2023 - це велика честь і це свідчить про тісний діалог та довіру, які існують між нашими клієнтами, співробітниками та партнерами, - сказав Теренс Лю (Terence Liu), головний виконавчий директор TXOne Networks. - EdgeIPS, Portable Inspector і всі наші рішення ґрунтуються на реальних вимогах та практичному досвіді нашої багаторічної роботи в середовищах OT у різних галузях. Отже, продукти TXOne Networks повністю орієнтовані на OT і точно призначені для захисту операцій та потоків доходів, а також захисту критично важливих активів OT протягом усього їхнього життєвого циклу».





EdgeIPS від TXOne Networks – це серія прозорих пристроїв мережевої безпеки, призначених для операційних технологій OT та ICS. Рішення націлене на захист активів та виробничих зон завдяки простому та прозорому розгортанню, що забезпечує видимість OT та фільтрацію протоколів з можливістю вбудованої або автономної функціональності. Глибока перевірка пакетів та підтримка понад 6000 комбінацій детального налаштування параметрів протоколів ICS, надає компаніям неперевершений рівень захисту критично важливих систем, допомагаючи забезпечити безперервну роботу виробничих ліній. EdgeIPS розроблено для інтеграції з мережами OT без порушення наявних конфігурацій.





Portable Inspector від TXOne Networks, це пристрій у вигляді USB-накопичувача, що дозволяє організаціям контролювати безпеку своїх активів OT, дотримуючись правил, щодо встановлення або зміни конфігурацій. Під час процесу перевірки системою Portable Inspector не залишається жодного відбитку на активі. Крім того, рішення TXOne Networks створює перелік просканованих пристроїв організації, який можна переглядати з однієї централізованої консолі, додаючи інформацію про вразливість системи до журналу сканування. Завдяки унікальній підтримці як Linux, так і Windows рішення також є USB-сховищем файлів, забезпечуючи безпечну передачу даних у середовищах OT.

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