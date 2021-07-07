Сторонние куки в Chrome получили отсрочку

7 июля 2021 г., 14:35

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Компания Google отложит удаление сторонних файлов cookie, используемых для изучения онлайн-поведения пользователей Интернета, из своего браузера Chrome, по крайней мере, до конца 2023 г. Это на год позже, чем было установлено ранее. Намерение Google отказаться cookie вызвало серьезную озабоченность в рекламной индустрии, а также было встречено критикой со стороны законодателей, регулирующих органов и ряда других групп по защите конфиденциальности.

Ряд экспертов указывают на то, что инструмент, который компания предлагает в качестве замены файлов с куками (система под названием Federated Learning of Cohorts или FLoC), сопряжен с потенциальными проблемами. FLoC включает в себя изучение группы людей на основе схожего поведения при просмотре сайтов – это означает, что будут использоваться только «идентификаторы групп» вместо идентификаторов отдельных пользователей.

Между тем эксперты не без оснований опасаются, что новая система позволит Google увеличить свою и без того крупнейшую долю рынка цифровой рекламы. Некоторые веб-издатели отказались тестировать этот инструмент, а регулирующие органы Великобритании даже пригрозили заблокировать инициативу, заявив, что предлагаемые изменения Google приведут к подавлению конкуренции и лишат издателей доходов.

Рекламные файлы cookie помогли создать огромную и сложную индустрию, возглавляемую компанией Google. Но эти трекеры были подставлены под сомнение в результате принятия ряда законов и изменений в области конфиденциальности. Поэтому компания Apple, например, удалила сторонние файлы cookie из своего браузера Safari и вынуждает маркетологов получать явное разрешение потребителей на их отслеживание. Тем временем Google пошла другим путем.

Технологический гигант объясняет, что инициатива (под названием «Песочница конфиденциальности» или Privacy Sandbox) была запущена для поиска решения, которое защищает конфиденциальность пользователей и позволяет контенту оставаться в свободном доступе на открытых веб-сайтах. Задержка с воплощением данной системы в жизнь предназначена для того, чтобы дать индустрии цифровой рекламы, веб-издателям и регулирующим органам время освоиться с новшеством.

«Несмотря на значительный прогресс в реализации этой инициативы, стало ясно, что для этого в экосистеме требуется больше времени, – написал в блоге компании Винай Гоэль, директор Chrome по разработкам в сфере конфиденциальности. – Нам нужно двигаться ответственным темпом. Это даст достаточно времени для общественного обсуждения правильных решений, дальнейшего взаимодействия с регулирующими органами, а также для издателей и рекламной индустрии для адаптации своих сервисов».

Гоэль также сообщил, что Google планирует удалять файлы cookie в два этапа: предусмотрена девятимесячная пробная версия для веб-издателей, разработчиков и рекламодателей, начиная с конца 2022 г., а затем заключительный трехмесячный период в 2023 г.

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