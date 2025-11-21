IBM та Cisco оголошують про плани створити мережу великомасштабних, відмовостійких квантових комп'ютерів

21 ноября 2025 г., 11:45

Компанії IBM та Cisco оголосили про намір співпрацювати над створенням основи для мережевих розподілених квантових обчислень, які мають бути реалізовані вже на початку 2030-х років. Поєднуючи лідерство IBM у створенні корисних квантових комп'ютерів з інноваціями Cisco у квантових мережах, компанії планують дослідити, як масштабувати великомасштабні, відмовостійкі квантові комп'ютери за межі амбітного плану IBM. Крім того, вони працюватимуть над розв'язанням фундаментальних проблем на шляху до квантового обчислювального інтернету.



Протягом п'яти років IBM та Cisco прагнутимуть продемонструвати перший доказ концепції для мережі, яка поєднує окремі, великомасштабні, відмовостійкі квантові комп'ютери, дозволяючи їм працювати разом для виконання обчислень за участю від десятків до сотень тисяч кубітів. Ця мережа дозволить розв'язувати проблеми з потенційно трильйонами квантових гейтів — фундаментальних заплутуючих операцій, необхідних для трансформаційних квантових застосунків, таких як масивні задачі оптимізації або проєктування складних матеріалів та ліків.



"В IBM наш план включає доставлення великомасштабних, відмовостійких квантових комп'ютерів до кінця цього десятиліття, — сказав Джей Гамбетта (Jay Gambetta), директор IBM Research. — Працюючи з Cisco над дослідженням того, як пов'язати кілька таких квантових комп'ютерів у розподілену мережу, ми будемо прагнути подальшого масштабування обчислювальної потужності квантових систем".



IBM та Cisco мають намір дослідити розробку квантового апаратного та програмного забезпечення, яке могло б фізично пов'язати багато великомасштабних, відмовостійких квантових комп'ютерів (QPU) разом.



Компанії націлені на початкову демонстрацію, для якої вони планують заплутати кубіти з кількох окремих квантових комп'ютерів, розташованих у різних кріогенних середовищах. Це вимагатиме винайдення нових з'єднань, включаючи мікрохвильово-оптичні перетворювачі та допоміжний стек програмного забезпечення.



IBM планує створити блок квантової мережі (QNU), який слугуватиме інтерфейсом до QPU, перетворюючи стаціонарну квантову інформацію в "летючу" квантову інформацію для передачі мережею.



Метою мережі Cisco буде розподіл ресурсів заплутування до довільних пар QNU на вимогу, синхронізуючи операції з субнаносекундною точністю та полегшуючи телепортацію між квантовими комп'ютерами.



Для масштабування за межі близько розташованих QPU, компанії досліджуватимуть передачу кубітів на довші відстані (наприклад, між будівлями чи центрами обробки даних) за допомогою оптико-фотонних та мікрохвильово-оптичних перетворювачів.



Створення розподіленої та масштабованої квантової обчислювальної мережі прокладе шлях до експоненційно великого обчислювального простору та розширення різноманітних технологій, що може почати формувати майбутній квантовий обчислювальний інтернет до кінця 2030-х років.



Квантовий обчислювальний інтернет передбачає майбутнє, де багато розподілених квантових технологій (комп'ютери, сенсори, засоби зв'язку) з'єднані та обмінюються інформацією на великих відстанях (спочатку в межах міста, а згодом — у планетарному масштабі). Це сміливе бачення може відкрити нові можливості, такі як наднадійний зв'язок або точний моніторинг клімату, погоди та сейсмічної активності.

