Трест, который лопнул

Сертифіковані перші сім шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

20 ноября 2025 г., 8:15

Сім приватних шкіл операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) отримали сертифікати від Міністерства оборони України. Це перші результати реформи для відкриття ринку навчання операторів НРК, яку ініціювали Мінцифри та Міноборони.

Сертифікати отримали:

    SS KODAK TRAINING
    Sky Spies UA
    Центр «Крук»
    Dignitas Fund
    Військова школа «Боривітер»
    Школа аеророзвідки «ДОВЖИК»
    «Привиди України»

НРК дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші місії замість людей. Роботи перевозять вантажі на лінії бойового зіткнення, евакуйовують поранених, мінують та атакують ворожі позиції. Відтепер приватні школи зможуть видавати випускникам сертифікати оператора.  А до кінця цього року держава оплатить навчання у сертифікованих школах тисячам військовим, що дозволить масштабувати використання НРК на полі бою.

