Стартовал BEST CIO 2021. Регистрация открыта!

Организационный комитет проекта BEST CIO объявляет о старте Четырнадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины.



Напомним, что организатором конкурса, который проводится с 2008 г., выступает издание «Компьютерное Обозрение».

Партнерами BEST CIO 2021 выступят такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, Lenovo. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.



«Прошлый год был весьма непростым для всех участников украинского рынка. Год 2021-й также не упростил задачи, стоящие перед ИТ-департаментами предприятий, темпы цифровизации только возросли. На этом фоне роль CIO и его значение для бизнеса компаний - продолжают усиливаться. Поэтому задача нашего проекта - определение ИТ-директоров, заслуживающих наибольшего внимания - актуальна как никогда», - отметил Михаил Лаптев, главный редактор издания «Компьютерное Обозрение» и председатель жюри BEST CIO.



В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 20 марта. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2021.



После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены дополнительные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2021 в каждой из индустрий.



