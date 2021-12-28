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Стартовал BEST CIO 2021. Регистрация открыта!

28 декабря 2021 г., 17:59
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Организационный комитет проекта BEST CIO объявляет о старте Четырнадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины.

Напомним, что организатором конкурса, который проводится с 2008 г., выступает издание «Компьютерное Обозрение».

Стартовал BEST CIO 2021. Регистрация открыта!

Партнерами BEST CIO 2021 выступят такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, Lenovo. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

«Прошлый год был весьма непростым для всех участников украинского рынка. Год 2021-й также не упростил задачи, стоящие перед ИТ-департаментами предприятий, темпы цифровизации только возросли. На этом фоне роль CIO и его значение для бизнеса компаний - продолжают усиливаться. Поэтому задача нашего проекта - определение ИТ-директоров, заслуживающих наибольшего внимания - актуальна как никогда», - отметил Михаил Лаптев, главный редактор издания «Компьютерное Обозрение» и председатель жюри BEST CIO.

В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 20 марта. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2021.

После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены дополнительные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2021 в каждой из индустрий.

Вы можете ознакомиться с результатами BEST CIO 2020. А также посмотреть фоторепортаж с церемонии награждения по итогам прошлого года.

Фоторепортаж по следам торжественной церемонии BEST CIO 2020

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