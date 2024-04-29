Thoma Bravo придбала провайдера сервісів кібербезпеки Darktrace за 5,3 млрд дол.

29 апреля 2024 г., 13:45

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Інвесткомпанія Thoma Bravo повідомила про підписання угоди на придбання постачальника програмного забезпечення для кібербезпеки Darktrace за 5,3 мільярда доларів.



Повідомляється, що Darktrace оцінили з премією у 20%. Thoma Bravo заявила, що KKR та інші акціонери, які володіють 14,4% акцій виробника програмного забезпечення, погодилися підтримати угоду. Щоб закрити угоду, приватній інвестиційній фірмі знадобиться підтримка інвесторів Darktrace, які володіють щонайменше 75% акцій компанії.



«Thoma Bravo вже більше двадцяти років інвестує виключно в програмне забезпечення, і ми використаємо весь спектр нашої платформи, операційної експертизи та глибокого досвіду в галузі кібербезпеки для підтримки зростання Darktrace», - заявив партнер Thoma Bravo Ендрю Алмейда (Andrew Almeida).



Компанія Darktrace була заснована у 2013 році, а вісім років почала котуватися на Лондонській фондовій біржі. Сьогодні компанія заявляє, що понад 9400 організацій використовують її флагманський продукт - платформу кібербезпеки під назвою ActiveAI Security Platform. Це програмне забезпечення використовує штучний інтелект для блокування кібератак у хмарних середовищах, на пристроях співробітників і технологічних активах.



Одна з підгруп функцій платформи фокусується на допомозі компаніям усунути слабкі місця в їхній інфраструктурі. За словами представників Darktrace, її алгоритми можуть виявляти не лише вразливості коду, але й випадки, коли підприємство може бути вразливим до атак соціальної інженерії. Команди кібербезпеки можуть використовувати програмне забезпечення для запуску змодельованих кампаній та оцінки реакції співробітників.



Після виявлення кібератаки ActiveAI Security Platform може автоматично вжити заходів для її блокування. Програмне забезпечення здатне виконувати такі дії, як зупинка завантаження шкідливих файлів, без ручного втручання адміністраторів. За даними Darktrace, команди кібербезпеки також мають доступ до автоматизованих робочих процесів для відновлення систем, на які напали хакери, за допомогою штучного інтелекту.



Платформа компанії створює звіт про кожну виявлену кібератаку. У звіті детально описуються дії хакерів, їх послідовність і те, які системи постраждали.



Зростання попиту на програмне забезпечення Darktrace збільшило дохід компанії на 26,5% у порівнянні з минулим кварталом, до 176,1 млн дол. Компанія також підвищила свій прогноз на поточний фінансовий рік, що закінчився 30 червня.



Нагадаємо, що Thoma Bravo раніше, у 2022 році, вже намагалася придбати Darktrace, але угодою це не закінчилося, оскільки виробник ПЗ тоді вважав пропозицію занадто низькою.

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