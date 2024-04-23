Міноборони впроваджує міжнародні стандарти та підходи НАТО з кібербезпеки

23 апреля 2024 г., 14:35

Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах. Наказ визначає уніфіковані базові вимоги (політику верхнього рівня) щодо захисту інформації та кіберзахисту у системах Міноборони.

Це означає, що усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міноборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Вони враховуватимуть кращі підходи НАТО, міжнародні стандарти та практики з інформаційної та кібербезпеки.

Зокрема, ці основні засади вже базуються на директиві НАТО з кібербезпеки (NATO Primary Directive on CIS Security) і відповідають підходам ризик-менеджменту (NIST Risk Management Framework) та міжнародним стандартам з інформаційної безпеки (ДСТУ ISO\IEC 27001:2023 «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Система управління інформаційною безпекою. Вимоги»).

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