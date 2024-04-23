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Sergey Petrenko

Telegram запустить програму чайових для творців контенту

23 апреля 2024 г., 17:45

Павло Дуров виступив на конференції Token 2049 у Дубаї, де повідомив, що Telegram незабаром запустить програму чайових (tips) для творців контенту, на базі криптовалюти TON. Автори отримають 70% від відправленої суми. Крім того, через месенджер можна буде продавати цифрові товари – продавці в цьому випадку отримають також до 70% від доходу з продажу.

Щоправда, Дуров не повідомив, чи збирається продовжувати перетворення Telegram на Apple і блокувати спроби дати посилання на сторонні способи оплати.

Втім, є і хороша новина – завдяки партнерству з Tether, гаманець у Telegram почне підтримувати USDT на блокчейні TON. Причому скоро з'явиться можливість оплачувати комісію мережі прямо в USDT. А не як зараз, коли її потрібно оплатити з ETH або TRX гаманця, де потрібну суму треба ще мати.

Telegram запускає програму чайових для творців контенту

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