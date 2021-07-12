Фоторепортаж по следам торжественной церемонии BEST CIO 2020

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30 июня в Театре на Подоле была проведена торжественная церемония награждения участников Тринадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2020. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж по итогам проведенного мероприятия.

Антон Толмачев (Lenovo) и Рухлан Алиев (Avalis)

Андрей Ищенко (СТВ групп) и Павел Цимбал (BERTA group) - конкуренты и коллеги

Александр Клинг (Національна поліція України)

Дмитрий Сергиенко (Люксоптика), Тарас Гошовский (Укрнафта), Виталий Свительский (Synevo Ukraine)

Денис Бурдук (Ucloud), Вячеслав Шевчук (BRSM Nafta), Андрей Погорелый (CIOneer)

Дмитрий Вербовский (Энергоатом) и Богдан Карбань (Укргидроэнерго)

Время примерять специальную премию "Звезда ИТ-инноваций" от компании IT Solutions

Григорий Лисничий (Portmone), Николай Рясько (Укрпромінвест-Агро), Сергей Сумец (National Depository of Ukraine)

Анна Чезганова (Эльфа Лаборатория) и Ольга Козакова (Ucloud)

Вячеслав Шевчук (БРСМ-Нафта), Виктор Шпетный (Олимп) и Алексей Сапунков (Интертоп Украина)



Дмитрий Осыка (ДТЭК) и Александр Кандзеба (Avalis)

Андрей Горбоконь (VIG Украина) и Александр Коцюба (Українська Страхова Группа)

Михаил Басманов (Renault Ukraine)

Наталья Оберемок (CIOneer), Александр Савушкин (Check Point)

Юрий Колесников (Ощадбанк)

Михаил Лаптев («Компьютерное Обозрение»): «Сегодня мы собрались в довольно необычном месте. Театр на Подоле является одним из самых технологичных театров в Восточной Европе. Где как не в таком театре собирать лучших ИТ-директоров нашей страны? Что касается лозунга нашего проекта по итогам 2020 года, признаюсь, мы долго ломали голову, как описать происходившее очень коротко. И пришли к такой формулировке - «The Art Of Balancing». ИТ-директор по своей сути всегда балансирует и находится на грани между разными департаментами, течениями в компании, но в этом году с учетом сложившихся обстоятельств, мне кажется, эта балансировка была еще заметнее»

Виктория Чучина (IT-Solutions): «Это классная традиция, раз в год встречаться и говорить про самые лучшие проекты прошлого года, и самое главное – благодарить тех людей, без которых они были бы невозможны»

Дмитрий Осыка (ДТЭК) – победитель в номинации «Энергетика»: «Для меня большая честь получить данную награду, особенно в этот непростой год. Хочу пожелать нам всем крепкого здоровья и перспектив, а проекту BEST CIO – долголетия и новых возможностей»

Виктория Чучина (IT-Solutions), Дмитрий Осыка (ДТЭК), Богдан Карбань (Укргидроэнерго)



Сергей Детюк («Метинвест Диджитал»): «Финансовый сектор очень плотно связан с диджитализацией. Не секрет, что от цифровой зрелости, от того, насколько качественно используются технологии и проводятся изменения, зависит конкурентоспособность и ценность бизнеса в финансовом секторе. Но в первую очередь все изменения идут от людей, от профессионализма команды, от того, кто их возглавляет, кто меняет тренды, кто меняет бизнес, кто несет цифру в бизнес-процессы, в движение вперед наконец»

Победитель в категории Финансовый сектор – Роман Онищенко (Кредобанк), получая награду: «Очень приятно, что нашу ИТ-команду заметили. Все, что я мог – это помогать, поддерживать их, и это наш общий результат»

Григорий Лисничий (Portmone), Роман Онищенко (Кредобанк), Сергей Детюк («Метинвест Диджитал»)

Рухлан Алиев (Avalis): «Прошлый год был настолько необычным... Все что-то планировали, прогнозировали, строили, в результате получилось совсем не так, как ожидалось. Ритейл – одна из тех отраслей, которые выстояли с честью в этот период»

Вячеслав Шевчук (БРСМ-Нафта), победитель в номинации «Розничная торговля»: «Прошлый год был очень интересным, было много новых вызовов, год дал импульс к тому, чтобы бизнес понял важность ИТ-составляющей. Лично я смог взять новые проекты, сделать ротацию команды и расширить ее. И сегодня мы сильнее, быстрее и лучше, чем были на старте»

Рухлан Алиев (Avalis), Вячеслав Шевчук (БРСМ-Нафта), Дмитрий Сергиенко (Люксоптика)

Тарас Чабановский (OKI) готовится огласить победителя в сфере ИТ: «Мир идет в эпоху цифровизации. И ИТ-директора здесь – это лучшие из лучших, они драйвят процессы, управляют теми, кто создает цифровые приложения и новые условия работы»

Василий Ажимов (Terrasoft) – победитель в категории Информационные технологии: «К этой победе я шел 7 лет, впервые став финалистом проекта в 2014 г. В прошлом году я стал первым CIO компании Terrasoft, пришлось сформировать компетенцию, это было реально сложно – ИТ-специалистам рассказать, что такое ИТ. Но у нас все получилось»

Павел Гулидов (SQUAD), Юрий Чупилка (Luxoft), Василий Ажимов (Terrasoft), Тарас Чабановский (OKI)

Антон Толмачев (Lenovo): «У каждого есть какая-то миссия, причина – почему мы занимаемся тем, чем занимаемся. Для меня ИТ – это оптимизация ресурсов, которая экономит время, а время – по сути, это жизнь. Экономя время, мы позволяем в частности компаниям больше времени уделять ключевым вопросам ведения бизнеса. И это крайне важно, особенно в таких индустриях, как агро, где промедление на день или даже меньше может сказаться на результатах всего года»

Александр Войналович (Астарта-Киев) – BEST CIO в сегменте Агропромышленный комплекс: «А я к этой награде шел 13 лет! Еще в 2008 г. в первый год проведения конкурса мне удалось стать его финалистом. Для меня прикоснуться к земле, к тому, что всех нас кормит, было чем-то очень волнительным, неожиданным. И вы удивитесь, когда узнаете, как много диджитализации уже есть в агрокомпаниях и еще многое предстоит сделать. Выражение "непаханное поле" в данном случае звучит очень уместно»

Александр Войналович (Астарта-Киев), Михаил Иванов (Cygnet), Антон Толмачев (Lenovo)

Александр Савушкин (Check Point): «Сложно переоценить значимость для всех нас в повседневной жизни той индустрии, в которой мне выпала честь делать объявление победителя. Итак, в сегменте "Пищевая промышленность" победителем стал...»

Виктор Шпетный (Олимп) стал победителем в номинации «Пищевая промышленность»: «Очень приятно получить украинский ИТ-Оскар... 2020-й год заставил нас по-другому взглянуть на многие вещи, которые в обычное время казались второстепенными»

Андрей Токарев (Пузата Хата), Александр Савушкин (Check Point), Виктор Шпетный (Олимп) и Александр Мошоровский (Biola)



Денис Бурдук (UCloud): «Мы, как оператор облачных технологий, в прошлом году действительно почувствовали заметный всплеск интереса к тем решениям, которые предлагаем на рынке. И многие компании смогли пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса, не в последнюю очередь благодаря именно облачным технологиям»

В номинации «Оптовая торговля» победителем стал Павел Цимбал (BERTA group): «Мистецтво балансування дійсно відбулось у минулому році, ми усі балансували і, я рахую, що балансували досить вірно. Деякі проекти ми відкинули, а деякі навпаки – зробили і вони дали нам дуже чудові результати. Я дякую своїй команді за цей результат, який тримаю зараз у руках!»

Дмитрий Фомин (AVTEK), Денис Бурдук ( UCloud ), Павел Цимбал ( BERTA group ), Андрей Ищенко (СТВ групп)

Андрей Погорелый (CIOneer) перед оглашением лучшего ИТ-директора в категории Государственный сектор: «Это самая сложная номинация, выбрать действительно было непросто. Каждый участник заслуживает самой высокой награды»

Александр Удачин (Министерство внутренних дел Украины), Андрей Погорелый (CIOneer), Александр Клинг (Національна поліція України), Тимур Корытный (Укроборонпром)



Специальной премии "Звезда ИТ-инноваций" от компании IT Solutions был удостоен Игорь Бондаренко (Министерство внутренних дел Украины). Награду получил его заместитель Александр Удачин.

Михаил Лаптев: «От себя лично и оргкомитета проекта я хотел бы поздравить не только победителей, но и всех финалистов BEST CIO. Потому, что сам по себе выход в финал – это уже заметное достижение, да и очень важная строчка в CV, как показывает наш опыт. Я бы хотел прежде всего пожелать здоровья, здоровья персонального, здоровья командам, здоровья компаниям! И, конечно, удачи – чтобы она сопутствовала в году наступившем всем нам и чтобы она помогла участникам BEST CIO 2021, который мы уже начали планировать, прийти к победе!»

Иван Славиогло (Fozzy Group), Александр Савушкин (Check Point), Александр Чубарук (Check Point)

Эдуард Савушкин (SkyUp Airlines) и Сергей Детюк («Метинвест Диджитал»)

Александр Чубарук (Check Point), Олег Гокунь (Lenovo) и Антон Толмачев (Lenovo)

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