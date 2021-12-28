Zoom расширит возможности виртуальных мероприятий с приобретением Liminal

28 декабря 2021 г., 17:23

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Zoom Video Communications заявила о покупке ключевые активы у стартапа Liminal, который создает дополнительные модули для платформы Zoom.



Надстройки Liminal, известные как ZoomOSC и ZoomISO, используются для создания профессиональных виртуальных мероприятий, и Zoom заявила, что планирует встроить эти возможности в собственную платформу. Два соучредителя Liminal, Энди Карлуччио (Andy Carluccio) и Джонатан Кокотайло (Jonathan Kokotajlo), также присоединятся к команде Zoom.



Надстройка ZoomOSC помогает пользователям улучшить профессиональные встречи и мероприятия с помощью протокола Open Sound Control для интеграции Zoom со сторонним программным обеспечением, медиа-серверами и аппаратными контроллерами. Что касается ZoomISO, это решение позволяет экспортировать видеопоток каждого участника в виде отдельного вывода на профессиональное оборудование, при этом до пяти каналов выводятся в высоком разрешении.



Zoom объявила о приобретении в своем блоге, в котором говорится о том, как развивается будущее виртуальных мероприятий на платформе компании. По мере того как пандемия COVID-19 приближается к своему третьему календарному году, все больше и больше событий переносятся в онлайн, и организаторы требуют дополнительных возможностей от таких приложений, как Zoom. В результате компании пришлось расширить свои собственные предложения, а также полагаться на сторонние разработки, такие как Liminal.



По словам Zoom, приобретая активы у Liminal, ее платформа сможет лучше преодолеть разрыв между «новыми» и «традиционными» инструментами управления событиями. В конечном итоге компания намерена помочь вещательным студиям, кинотеатрам и другим организациям создавать более профессиональные стримы.



Zoom уже вышла в сегмент крупномасштабных виртуальных мероприятий, запустив в июне функцию «События», которая упростила для пользователей создание центров событий, продажу билетов и создание нескольких сеансов прямых трансляций одновременно.

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