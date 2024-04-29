Японія передасть Україні понад 100 генераторів потужністю більш 130 МВт

29 апреля 2024 г., 8:15

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У межах візиту до Японії українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).



Міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.



Очільник Міненерго поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору.



«Ключові завдання – це максимально швидко до зими збільшити потужності генерації і замінити пошкоджені автотрансформатори, щоб забезпечити стабільність передачі електроенергії. Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності», - зазначив Герман Галущенко.



За підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.



Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та енергетичне обладнання для відновлення зруйнованих об’єктів електроенергетики, автомобільне обладнання, кабелі, зварювальні апарати, акумулятори, трансформатори різних типів, опори, комплектні трансформаторні підстанції. Окрім цього, Японія надала обладнання для ліквідації наслідків повені, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС.



Міненерго повідомило, що на 27 квітня імпорт електроенергії прогнозувався у 6629 МВт*год, а на 28 квітня - 6300 МВт*год.

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