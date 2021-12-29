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Представлены флагманские Xiaomi 12 и 12 Pro, базирующиеся на Snapdragon 8 Gen 1

29 декабря 2021 г., 9:15
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Представлены флагманские Xiaomi 12 и 12 Pro, базирующиеся на Snapdragon 8 Gen 1

Компания Xiaomi официально представила ​смартфоны - Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.

Xiaomi 12 оснащаются  экраном на базе 6,28-дюймовой AMOLED-панели от Samsung, которая поддерживает разрешение FHD +, а также имеет частоту обновления до 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, а экран защищает стекло Gorilla Glass Victus от Corning.

Это устройство оснащено 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX 766 с оптической стабилизацией изображения. Два дополнительных датчика - это сверхширокая камера с разрешением 13 Мп и теле-макро камера с разрешением 5 Мп.

Xiaomi 12 получил батарею емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт, беспроводной на 50 Вт.

Xiaomi 12 начального уровня с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 ГБ будет предлагаться уже с 31 декабря в Китае за 3699 юаней (580 долл.), а модель 12/256 ГБ — за 4399 юаней (690 долл.).

Xiaomi 12 Pro оснащена 6,73-дюймовой панелью с разрешением 1440p и использует LTPO 2.0, для изменения частоты обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от выполняемой задачи. У этой модели также встроенный сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro оснащена тремя 50-мегапиксельными камерами с сенсором Sony IMX707 в качестве основного датчика.

Батарея емкостью 4600 мАч состоит из двух ячеек, которые заряжаются по 120 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной сети. Xiaomi также оснастила это устройство собственным чипом Surge P1 для управления питанием.

Цена на Xiaomi 12 Pro начинается с 4699 юаней (738 долл.) за конфигурацию 8/128 ГБ, модель 12/256 ГБ обойдется в 5399 юаней (848 долл.). Доступность такая же, как у младшей модели.

Xiaomi 12 Pro в четырех цветах (изображения: Xiaomi) Xiaomi 12 Pro в четырех цветах (изображения: Xiaomi) Xiaomi 12 Pro в четырех цветах (изображения: Xiaomi) Xiaomi 12 Pro в четырех цветах (изображения: Xiaomi)

Серия Xiaomi 12Х - это чуть менее функциональная версия Xiaomi 12 с тем же 6,28-дюймовым дисплеем AMOLED (с частотой 120 Гц), тройным фотоблоком, батареей на 4500 мАч и зарядкой 67 Вт. Ключевое отличие - 12X идет с Snapdragon 870 вместо флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 1. Здесь нет ни беспроводной зарядки, ни обратной беспроводной зарядки.

Xiaomi 12 X будет предлагаться по 3199 юаней (502 долл.) за вариант 8/128 ГБ и за 3799 юаней (596 долл.) в версии с 12/256 ГБ.

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