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Дженсен Хуанг особисто доставив AI-прискорювач DGX H200 першому покупцеві - OpenAI

26 апреля 2024 г., 17:45

Як повідомляє видання VentureBeat, голова компанії Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) особисто привіз перший випущений на ринок прискорювач DGX H200 в офіс OpenAI в Сан-Франциско.

Як зазначається, тим самим СЕО Nvidia підкреслив тісний зв'язок між двома гігантами АІ-галузі.

Президент та співзасновника OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) опублікував відповідне фото. Цікаво, що на ньому присутній і гендиректор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman).

Нагадаємо, H200 - це найновіший і найпотужніший AI-прискорювач від Nvidia. Ключовим нововведенням порівняно з його попередником H100 стала інтеграція пам'яті HBM3e, що допомогло збільшити пропускну спроможність пам'яті в 1,4 раза, а її обсяг зріс до 141 ГБ.

Для OpenAI придбання H200 розширить можливості компанії і допоможе в розробці нейромережі GPT-5.

Слід  зазначити, що на H100 спостерігався значний попит, який призвів до дефіциту прискорювачів. Що до H200, фактична доступність продукту теж буде проблемою, як прогнозують аналітики.

Цікаво, що у 2016 р. перший прискорювач DGX-1 від Nvidia до OpenAI теж доставив Дженсен Хуанг, але тоді прийняв його клон Маск, який був у числі співзасновників.

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