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Sergey Petrenko

США приравняли криптовалюты к деньгам, но…

12 ноября 2021 г., 17:45

В США наконец приравняли криптовалюты к настоящим деньгам, правда, сделали это так, что будет больно. Принятый Конгрессом и Сенатом закон об инфраструктуре расширяет на крипту действие нормы 40-летней давности, которая обязывала получателей наличных платежей в размере более 10 тыс. долл. фиксировать персональные данные отправителя, включая SSN, и сообщать о них в 15-дневный срок государству.

Причем, в отличие от большинства налоговых требований, нарушение этого пункта является уголовным преступлением. Соответствовать этим требованиям в реальном обороте криптовалют практически невозможно.

Закон теперь должен подписать президент Байден и маловероятно, что он из-за этой поправки отклонит закон, за который боролся почти весь этот год.

США приравняли криптовалюты к деньгам, но…

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