Спрос на опытных ИТ-специалистов удвоился за два года

7 июля 2021 г., 16:35

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Исследование компании GlobalLogic показывает, что за два года в Украине спрос на ИТ-специалистов с опытом от пяти лет вырос вдвое. Так, если в мае 2019 г. на ресурсе jobs.dou.ua для таких разработчиков было открыто около 600 вакансий, то в мае текущего года – 1200. Это примерно 12% от всех вакансий рынка, что на 13% больше, чем два года назад.

Активность кандидатов и компаний также изменилась, особенно за последний год. Если в апреле прошлого года, во время жесткого карантина, на одну вакансию в среднем откликались десять соискателей, то сейчас – один. Это говорит о том, что специалисты с опытом чаще получают предложения от компаний, чем ищут работу сами.

«Некоторые кандидаты могут получать больше десяти предложений в день. А на решение о сотрудничестве влияет сразу несколько факторов. Поэтому только правильная их комбинация может помочь компаниям заинтересовать инженера. В числе таких факторов – интересные проекты и возможности для развития», – комментирует Юлия Шмуля, директор по рекрутингу GlobalLogic.

По данным GlobalLogic, главный критерий выбора компании для специалистов – ее репутация. Этот пункт считает важным четверть ИТ-специалистов. Далее идут интересные проекты и возможность роста – эти пункты отметили по 20% разработчиков. Также инженеру важно получать своевременную обратную связь, достаточное внимание к достижениям и возможности для обучения. Так, 67% опытных разработчиков (Senior Software Developer) уделяют время на саморазвитие. Непрофессиональный менеджмент, устаревшие технологии, сложная коммуникация в команде и с заказчиком могут стать причиной отказа от сотрудничества. При этом 70% инженеров в Украине довольны проектами и работой в целом.

На глобальном уровне 70% ИТ-специалистов больше всего обращают внимание на языки, фреймворки и другие технологии при выборе работы. Для более половины приоритетна хорошая атмосфера в офисе и коллективе, а 45% хотят иметь гибкий и адаптивный график работы.

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