Мировой рынок решений для умного дома возвратится к росту

7 июля 2021 г., 16:05

Глобальные потребительские расходы на решения и услуги, связанные с концепцией умного дома, по итогам 2021 г. увеличатся до 123 млрд долл., — прогнозируют в Strategy Analytics.

Произойдет это после спада в предыдущем году, вызванного экономическим влиянием на ситуацию пандемии COVID-19. Весомую роль сыграет отложенный спрос — многие потребители наконец-то осуществят запланированные ранее покупки. Умными системами в нынешнем году дополнительно обзаведутся по меньшей мере 30 млн новых домохозяйств.

В ближайшие годы уверенный рост рынка сохранится и по итогам 2025 г. его объем достигнет 173 млрд долл. Причем, различные умные системы будут использовать почти 20% домохозяйств, тогда как в конце нынешнего года это значение не превысит 15%.

Северная Америка в 2021 г. останется ключевым рынком сбыта — на ее долю придется не менее 40% общемировых расходов. За странами APAC и Западной Европой будет 29% и 18% соответственно.

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