Співзасновник OpenAI Джон Шульман переходить до конкуруючої Anthropos

6 августа 2024 г., 15:25

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Як повідомляє Reuters, співзасновник OpenAI Джон Шульман (John Schulman) заявив, що він покине компанію, яку підтримує Microsoft, і приєднається до Anthropos, АІ-стартапу, що фінансується Amazon.

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Зазначається, що цей крок відбувся менш ніж через три місяці після того, як OpenAI розпустила команду, що працювала над функціями керування АІ-систем, які перевершують людські здібності в багатьох завданнях.

Шульман був одним з керівників команди OpenAI, яка займалася доопрацюванням моделей АІ для чат-бота ChatGPT і програмного інтерфейсу для сторонніх розробників. У червні OpenAI повідомила, що Шульман, як керівник відділу «гармонізації», приєднається до комітету з безпеки, який надаватиме поради правлінню.

Джон Шульман працює в OpenAI з моменту отримання ступеня доктора філософії в галузі комп'ютерних наук у 2016 році в Каліфорнійському університеті в Берклі.

"Цей вибір пов'язаний з моїм бажанням поглибити свою увагу до узгодження АІ і почати нову главу моєї кар'єри, де я зможу повернутися до практичної технічної роботи", - написав Шульман у своєму пості.

Він заявив, що йде не через відсутність підтримки нової роботи над темою в OpenAI. "Навпаки, лідери компанії були дуже зацікавлені в інвестуванні в цю сферу", - зазначив Джон Шульман.

Лідери команди супервирівнювання (superalignment) Ян Лейке (Jan Leike) та співзасновник компанії Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) звільнилися цього року. Лейке приєднався до Anthropic, а Суцкевер повідомив, що допомагає заснувати нову компанію Safe Superintelligence.

З тих пір, як співробітники OpenAI заснували Anthropic у 2021 році, ці дві молоді компанії, що базуються в Сан-Франциско, борються за найпродуктивніші моделі генеративного АІ, які можуть створювати текст, схожий на людське спілкування.

Сем Альтман (Sam Altman), співзасновник і генеральний директор OpenAI, зазначив у своєму дописі, що бачення Шульмана вплинуло на ранню стратегію стартапу.

Шульман та інші вирішили піти після того, як у листопаді минулого року рада директорів витіснила Альтмана з посади керівника. Співробітники протестували проти цього рішення, що змусило Сацкевера та двох інших членів правління, Ташу МакКоулі (Tasha McCauley)та Хелен Тонер (Helen Toner), піти у відставку. Альтман було відновлено на посаді, а OpenAI найняв додаткових членів правління.

Тонер заявила в подкасті, що Альтман надав правлінню невірну інформацію про "невелику кількість формальних процесів безпеки, які були впроваджені в компанії".

Юридична фірма WilmerHale під час незалежної перевірки встановила, що рада директорів не переймалася безпекою продукції, коли виштовхувала Альтмана.

Минулого тижня Альтман заявив, що OpenAI "працює з Інститутом безпеки АІ США над угодою, в рамках якої ми надамо ранній доступ до нашої наступної моделі фундаменту, щоб ми могли працювати разом, просуваючи вперед науку про оцінку ШІ". Альтман сказав, що OpenAI як і раніше прагне зберегти 20% своїх обчислювальних ресурсів для ініціатив з безпеки.

Також у понеділок Грег Брокман (Greg Brockman), ще один співзасновник OpenAI і її президент, оголосив, що бере творчу відпустку до кінця року.

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