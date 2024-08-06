У 2030 р. буде поставлено 37 млн VR/MR-пристроїв

6 августа 2024 г., 16:37

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Останній звіт TrendForce показує, що поставки дисплеїв для VR/MR-пристроїв будуть збільшуватися з року в рік протягом наступних кількох років після ліквідації запасів. Очікується, що OLED-дисплеї домінуватимуть у сегменті високого класу, а їхня частка зросте до 23% до 2030 року, тоді як LCD-дисплеї продовжуватимуть займати основний ринок, утримуючи 63% частку.

TrendForce визначає VR/MR-пристрої як дисплеї, розташовані біля очей, які забезпечують ефект занурення за допомогою одного дисплея. Пристрої, що підкреслюють прозорість та інтеграцію віртуальних і реальних додатків, класифікуються як AR-пристрої.

Аналітики зазначають, що VR/MR вже створили міцну основу в секторах розваг та ігор. Крім того, очікується, що поява Apple Vision Pro у 2024 році відкриє нові можливості для VR/MR-додатків. Очікується, що поточні проблеми, пов'язані з високими цінами та обмеженим контентом, з часом вирішаться. Тому TrendForce прогнозує, що поставки VR/MR-пристроїв можуть досягти 37,3 мільйона одиниць до 2030 року, а середньорічний темп зростання складе 23% з 2023 по 2030 рік.

Співпраця між Sony та Apple над Apple Vision Pro зробила OLED-дисплеї домінуючими на ринку VR/MR високого класу. Це партнерство підкреслює прагнення індустрії до VR/MR-пристроїв високої роздільної здатності та привертає увагу до OLEDoS.

OLEDoS використовує CMOS і OLED-компоненти з високою світловіддачею для досягнення більш високої світлової ефективності. Завдяки цьому базова роздільна здатність продуктів OLEDoS перевищує 3 000 PPI. TrendForce зазначає, що складність виробництва CMOS і нижча продуктивність призводять до високої собівартості виробництва дисплеїв OLEDoS, що обмежує зростання їх проникнення.

TrendForce також вказує, що, окрім міжнародних компаній, які активно інвестують у сферу OLED-дисплеїв, їхній приклад наслідують і китайські виробники, такі як SeeYa та BOE. Очікується, що це сприятиме майбутньому розширенню цієї технології на ринку VR/MR-пристроїв, допомагаючи знизити витрати і підвищити прибутковість CMOS-технології. OLEDoS все ще має потенціал на ринку пристроїв високого рівня: за оцінками TrendForce, її ринкова частка зросте з 7% у 2024 році до 23% у 2030 році.

На основному ринку дисплеїв для пристроїв, розташованих біля очей, LCD-технологія залишається домінуючою завдяки тому, що компанія Meta зосередилася на економічній ефективності. Однак, оскільки ці пристрої продовжують прагнути до вищої роздільної здатності та якості зображення, LCD-дисплеї з їхнім показником 1200 PPI зіткнуться з конкуренцією з боку інших технологій. За оцінками TrendForce, у цьому році обсяг поставок LCD-дисплеїв для пристроїв, розташованих біля очей, становитиме 6,8 млн одиниць, що на 5,6% менше, ніж у 2023 році.

TrendForce зазначає, що в складних компонентах LCD все ще є місце для оптимізації. Наприклад, вдосконалення рідкокристалічних матеріалів для зменшення запаморочення та модернізація технології друкованої плати для підвищення роздільної здатності понад 1 500 PPI. Компанія BOE інвестувала значні кошти в застосування LCD-дисплеїв для дисплеїв, розташованих біля очей, постійно оновлюючи та вдосконалюючи специфікації LCD-дисплеїв у пристроях віртуальної та доповненої реальності, забезпечуючи цій технології високу конкурентоспроможність на ринку пристроїв середнього та низького цінового сегменту. За прогнозами TrendForce, до 2030 року РК-дисплеї займатимуть 63% ринку.

Емісійний матеріал не може повністю покрити екран після осадження, що посилює ефект екранних дверей при використанні VR/MR-пристроїв. TrendForce вказує, що OLED є менш конкурентоспроможним, ніж OLEDoS, на ринку пристроїв високого класу і не може зрівнятися з економічною ефективністю LCD-продуктів. Крім того, застосування OLED на ринку VR/MR значною мірою залежить від конкретних виробників, що обмежує його довгостроковий рівень проникнення. За оцінками TrendForce, з 2024 по 2030 рік ринкова частка OLED на ринку VR/MR залишатиметься на рівні від 13% до 15%.

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