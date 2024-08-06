Micron розробила перший у галузі PCIe Gen 6 SSD для центрів обробки даних

6 августа 2024 г., 14:35

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Компанія Micron Technology оголосила про те, що вона першою розробила технологію твердотілих накопичувачів PCIe Gen 6 для центрів обробки даних для екосистеми в рамках портфеля продуктів пам'яті та зберігання даних для підтримки широкого попиту на штучний інтелект. Відповідаючи на ці вимоги, Радж Нарасімхан (Raj Narasimhan), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу обчислювальних і мережевих систем компанії Micron, виступить на конференції FMS з основною доповіддю "Дані в серці AI: пам'ять і сховища Micron підживлюють революцію AI". Сесія буде присвячена тому, як провідні в галузі продукти Micron впливають на архітектури систем AI, даючи змогу створювати більш швидкі та енергоефективні рішення для управління величезними масивами даних.



Повідомляється, що надана технологія забезпечує пропускну здатність послідовного читання понад 26 ГБ/с, що дає старт екосистемі PCIe Gen 6. Це досягнення стало продовженням нещодавнього анонсу компанією Micron найшвидшого у світі SSD для центрів обробки даних - Micron 9550 - та ще більше зміцнило лідерські позиції Micron у галузі систем зберігання даних зі штучним інтелектом.

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