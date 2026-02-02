Біткоїн обвалився нижче 80 тис дол. та втратив 200 млрд дол. капіталізації за тиждень

2 февраля 2026 г., 17:27

У перший понеділок лютого крипторинок зафіксував стрімке падіння: вартість біткоїна вперше з квітня 2025 року опустилася нижче критичної позначки у 80 тис дол.



Згідно з даними CoinMetrics, ціна активу опускалася до локального мінімуму в 74 876 дол., після чого частково відновилася до рівня 78 000 дол. За останні сім днів перша криптовалюта втратила близько 12% своєї вартості, що призвело до випаровування понад 200 млрд дол. ринкової капіталізації.



Аналітик компанії Nexo Десіслава Янева (Dessislava Ianeva) у коментарі для CNBC пояснила, що це падіння збіглося з глобальним переходом інвесторів до стратегії «risk-off» (відмова від ризику) і було посилене низькою ліквідністю на вихідних, а не фундаментальними проблемами самої галузі.



Масштаб розпродажу виявився руйнівним для маржинальних трейдерів. За даними сервісу Coinglass, з четверга на ринку було ліквідовано довгих та коротких позицій на суму понад 2 млрд дол. Субота стала одним із найгірших днів в історії спостережень - обсяг ліквідацій склав 2,56 млрд дол., що є 10-м за величиною результатом за всю історію. Аналітик японської криптофірми Bitbank Юя Хасегава (Yuya Hasegawa) пов'язав цей обвал із сукупністю факторів. Серед іншого - це зростання геополітичних ризиків, обвал акцій технологічного сектора (зокрема Microsoft, чиї папери впали на 10% після слабкого звіту) та неочікуваним крахом на ринку дорогоцінних металів - срібло в п'ятницю продемонструвало найгірший день з 1980 року, впавши на 30%.



Інвестори також стурбовані погіршенням настроїв у професійному середовищі. Керівник відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл (James Butterfill) повідомив, що минулого тижня відтік капіталу з цифрових інвестиційних продуктів склав 1,7 млрд дол. Поки аналітики Bitbank бачать «короткострокове дно» на рівні 70 000 дол., головний стратег Zacks Джон Бланк (John Blank) висловив більш песимістичний прогноз, припустивши, що протягом наступних 6–8 місяців ціна біткоїна може впасти до 40 000 дол. Це означатиме 70% падіння від історичного максимуму у 126 000 дол. Додатковим фактором невизначеності на ринку залишається очікування зміни керівництва ФРС США, де посаду Джерома Павелла (Jerome Powell) має обійняти Кевін Ворш (Kevin Warsh).



Поточний обвал біткоїна в лютому 2026 року демонструє, що криптовалюта все ще не стала повноцінною «тихою гаванню» і продовжує сильно корелювати з традиційним ринком акцій.

