 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1293)

12.12 - 19.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Спеціальний правовий режим для ІТ-галузі «Дія City» запрацює на початку 2022 року

21 декабря 2021 г., 17:45
0 
 

21 грудня відбулась прес-конференція щодо запровадження спеціального правового режиму для ІТ-галузі «Дія City». Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі проект із запуску «Дія City» вийшов на фінішну пряму. «На початку наступного року ІТ-компанії зможуть подавати заявки та вступати в "Дія Сity" і сплачувати податки за цією податковою системою. При цьому дуже важливо, що усі системи, які працювали до цього, також залишаються. "Дія Сity" – це альтернатива, нова опція», – зазначив очільник «Мінцифри».

У рамках спецрежиму діятимуть податкові ставки, що у п’ятеро нижчі порівняно із загальною системою оподаткування. «Дія City» – не лише вигідні податкові, а й правові умови, це додаткові можливості для інвестування в розвиток та освіту.

«Мінцифра» прогнозує, що завдяки спецрежиму темпи росту ІТ-сектору можуть подвоїтися до 40-50% на рік. Доходи галузі матимуть потенціал зрости з 6 млрд. дол. до 16,5-17 млрд. дол. Частка ІТ-галузі у структурі ВВП країни може збільшитись з 4 до 10%, що формуватиме базис для більш стрімкого переходу до інноваційної, цифрової економіки. Кількість робочих місць може збільшитися до 450 тисяч вже до 2025 року.

Заступник голови Комітету ВР з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв розповів про особливості податкових умов у «Дія City». Зокрема, резиденти програми матимуть можливість обирати між податком на прибуток (18%) і ПнВК (9%).

Щодо оподаткування доходів працівників та гіг-спеціалістів, то діятимуть такі ставки: ПДФО – 5%, ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати, військовий збір – 1,5%. Закріплено трьохрічний перехідний період з ФОП на гіг-контракти/ трудові контракти.

Для стимулювання інвестицій в ІТ-галузь будуть звільнені від оподаткування доходи у вигляді дивідендів, які не розподілялися протягом двох років. Окрім цього, у разі купівлі частки в стартапі фізособа отримає податкову знижку з податку на дохід на суму інвестицій.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков підкреслив, що в рамках спецрежиму діятимуть не лише вигідні податкові, а й особливі правові умови.

Наприклад, рамковим законом про «Дія City» імплементовано елементи англійського права: сonvertible loan, оption liquidation preferences, liquidated damages, warranties & indemnities. Це дозволить залучити додаткові інвестиції в галузь. Наразі команда проекту працює над розробкою підзаконних актів. Після їх прийняття буде запущено сервіс для подання заявки на вступ.

Спеціальний правовий режим для ІТ-галузі «Дія City» запрацює на початку 2022 року

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  