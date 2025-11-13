Дія.AI визнано першим національним AI-асистентом із державних послуг

13 ноября 2025 г., 10:25

Книга світових рекордів визнала створення Дія.AI досягненням у категоріях «Вперше» та «Винаходи». Це перший у світі AI-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.

Дія.AI показує, як технології можуть зробити спілкування з державою швидким, зручним і зрозумілим. Завдяки інтеграції з держреєстрами асистент відповідає на запитання й допомагає отримувати послуги у форматі звичайного чату на порталі Дія.

Дія.АІ розроблено за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

