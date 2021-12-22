Microsoft покупает у AT&T рекламный маркетплейс Xandr

22 декабря 2021 г., 9:25

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Компания Microsoft укрепляет свое рекламное направление, покупая площадку Xandr у оператора AT&T. Сумма сделки не раскрывается.



Об этом в своем корпоративном блоге сообщил Михаил Парахин, назначенный в августе этого года президентом подразделения Web Experiences Team в компании Microsoft. Стоит отметить, что до переезда в Редмонд он 5 лет занимал должность СТО в Яндекс, куда перешел после семи лет работы в Microsoft. До этого он шесть лет отвечал за разработки в области распознавания рукописного ввода в Parascript.



Но вернемся к объявленной сделке. Согласно пресс-релизу, Xandr является «партнером первого уровня» AT&T, а также «технологической платформой с поддержкой данных, обеспечивающей глобальный рынок премиальной рекламы». Компания предлагает продукты для работы на рынке рекламы, включая Xandr Invest, Xandr Monetize, Xandr Curate и Invest TV. В сообщении говорится, что технология Xandr дополнит имеющиеся рекламные инструменты Microsoft, в том числе аналитику аудитории, технологии и глобальную рекламную базу клиентов.



Необходимо отметить, что Xandr была сформирована AT&T в июне 2018 года после приобретения компании AppNexus, как маркетплейс для национального рынка телевизионной рекламы. В свою очередь купленная компания была основана бывшими сотрудниками Right Media Брайаном О'Келли (Brian O’Kelley) и Майком Нолетом (Mike Nolet), а также Майклом Рубенштейном (Michael Rubenstein), работавшим в свое время вице-президентом и генеральным менеджером Google DoubleClick. В читсле первых инвесторов AppNexus была и Microsoft, наряду с Khosla Ventures, First Round Capital, Venrock, Kodiak Venture Partners, и Марком Андриссеном.



До недавнего времени основой цифровой рекламной платформы Microsoft были несколько систем - собственное решение для закупки рекламы, Microsoft Audience Network, а также PromoteIQ для рекламы розничных продавцов и платформа клиентского опыта для маркетологов.



Наблюдатели отмечают, что Microsoft продолжает искать способы расширения своего бизнеса в области цифровой рекламы. Команда Web Experiences (WebXT) сосредоточена на использовании Edge, Bing и Microsoft Start (переименованного MSN News) для развития рекламного бизнеса Microsoft. В течение последних нескольких месяцев Microsoft добавляла дополнительные функции покупок в свой браузер Edge. А также работала над тем, чтобы больше пользователей использовали Microsoft Start, в том числе и на панели виджетов в Windows 11.



В финансовом отчете за за первый квартал за 2022 компании отмечается, что выручка от поисковой и новостной рекламы, без учета затрат на привлечение трафика, выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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