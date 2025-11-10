Новий законопроєкт містить чіткі вимоги до цифрової доступності цифрових сервісів

10 ноября 2025 г., 15:35

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що уряд схвалив розроблений за стандартами ЄС проєкт закону «Про цифрову доступність в Україні», згідно з яким усі цифрові сервіси мають стати безбарʼєрними. Тобто сайти та застосунки повинні розроблятися з урахуванням потреб усіх громадян.

Наразі чимало цифрових сервісів (від банківських застосунків до сайтів для купівлі квитків) досі не є безбар’єрними. Це створює труднощі, наприклад, для людей із порушенням зору, яким потрібні програми для читання екрана, або для людей із порушенням слуху, якщо у відео немає субтитрів.

Вимоги стосуватимуться не лише державних органів, а й приватного бізнесу у ключових сферах: банки, транспорт, інтернет-магазини, медицина, освіта, зв’язок тощо. Вимоги не поширюватимуться лише на малий бізнес.

Доступними мають стати не тільки вебсайти й застосунки, а й нові банкомати та термінали самообслуговування (ті, що встановлять вже після ухвалення закону).

Власники сервісів відкрито звітуватимуть про їхню доступність, а за дотриманням правил буде моніторинг.

У підсумку – усі сервіси мають стати зручними для кожного. Текст буде легко читатися завдяки контрастності та достатньому шрифту. Елементи, наприклад, кнопки, будуть достатньо великими, щоб ними можна було скористатися навіть однією рукою. Отже, прості дії, як-от: запис до лікаря, купівля ліків онлайн чи користування банкоматом, стануть однаково зручними для кожного.

Цей законопроєкт – частина системної роботи з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. А також ще один крок, який наближає наше законодавство до європейських стандартів.

Законопроєкт розробили за підтримки Програми розвитку ООН в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізується за фінансової підтримки Швеції.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet