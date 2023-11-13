SK Hynix почала виробництво LPDDR5T, найшвидшого в світі стандарту мобільної пам'яті

13 ноября 2023 г., 13:41

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Компанія SK hynix оголосила про початок поставок своїм клієнтам 16-гігабайтних пакетів пам'яті Low Power Double Data Rate 5 Turbo (LPDDR5T) - найшвидшої на сьогоднішній день мобільної DRAM-пам'яті, яка може передавати дані зі швидкістю 9,6 Гбіт/с.

Повідомляється, що після успішної розробки LPDDR5T у січні, SK hynix готується до комерціалізації продукту, проводячи перевірку продуктивності разом зі світовими виробниками процесорів мобільних додатків (AP).

SK hynix пояснила, що LPDDR5T є оптимальною пам'яттю для максимізації продуктивності смартфонів. Компанія також підкреслила, що буде продовжувати розширювати сферу застосування цього продукту і очолить зміну поколінь в секторі мобільної DRAM. Пакет LPDDR5T об'ємом 16 ГБ працює в діапазоні наднизьких напруг від 1,01 до 1,12 В, встановленому JEDEC, і може обробляти 77 ГБ даних в секунду, що еквівалентно передачі 15 повнометражних фільмів високої чіткості (FHD) за одну секунду.

Нещодавно SK hynix почала постачати нове рішення світовому виробнику смартфонів Vivo, який також оголосив, що його новітні смартфони, X100 та X100 Pro, будуть оснащені найсучаснішими пакетами пам'яті.

Ці пристрої Vivo також будуть оснащені новітніми флагманськими чипсетами MediaTek Dimensity 9300. У серпні SK hynix підтвердила, що завершила перевірку продуктивності для застосування з процесорами наступного покоління від MediaTek.

"Смартфони стають важливими пристроями для впровадження технології On-Device AI3, оскільки ера штучного інтелекту набирає обертів, - наголосив Мьонгсу Парк (Myoungsoo Park), віце-президент і керівник відділу маркетингу DRAM в SK hynix. - На ринку зростає попит на високопродуктивну мобільну пам'ять DRAM великої ємності".

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