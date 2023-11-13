 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На фронті тестують безпілотні наземні системи

13 ноября 2023 г., 12:35

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про тестування на фронті наземного роботу SIRKO.

UGV Sirko-S1 - це універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його завдання - допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг.

Розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

«Технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й зберігати життя військових. Якщо маєте розробку, яка буде корисною для Сил оборони, долучайтеся до defense-tech кластера Brave1», зазначив Михайло Федоров.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  