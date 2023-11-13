На фронті тестують безпілотні наземні системи

13 ноября 2023 г., 12:35

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про тестування на фронті наземного роботу SIRKO.



UGV Sirko-S1 - це універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його завдання - допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.



Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг.



Розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.



«Технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й зберігати життя військових. Якщо маєте розробку, яка буде корисною для Сил оборони, долучайтеся до defense-tech кластера Brave1», зазначив Михайло Федоров.

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