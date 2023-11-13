Зловмисники намагаються взяти під контроль комп’ютери користувачів, розсилаючи листи від імені СБУ

13 ноября 2023 г., 14:35

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA) виявила масове розповсюдження електронних листів, начебто, від імені «Служби безпеки України» із вкладенням у вигляді RAR-файлу «Електронна вимога СБУ України.rar».

Згаданий архів містить ще один однойменний архів в якому знаходиться черговий, захищений паролем RAR-файл «Вимога СБУ 543 від 13.11.2023.pdf.rar».

Останній містить виконуваний файл «Вимога СБУ 543 від 13.11.2023.pdf.exe» (дата компіляції: 2023-11-12 16:15:36), запуск якого призведе до встановлення на комп’ютер користувача програми для віддаленого управління Remcos RAT (дата компіляції: 2023-09-07 10:23:27).

Персистентність Remcos RAT забезпечується шляхом створення запису в гілці Run реєстру операційної системи.

Конфігураційний файл містить 8 IP-адрес серверів управління, що функціонують на технічних потужностях компанії Shinjiru (Малайзія). Доменні імена зареєстровано 11.11.2023 через толерантну до кіберзлочинності російську компанію REG.RU.

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