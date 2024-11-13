Сили оборони отримають більше детальних фото поля бою із SAR-супутників

13 ноября 2024 г., 8:15

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Міноборони повідомило, що Україна отримає значно більше космічних знімків із SAR-супутників у високій деталізації. Військове командування зможе визначати райони для зйомки залежно від інтенсивності бойових дій.

Вже цього року Україна отримає значно більше космічних знімків із SAR-супутників у високій деталізації. Військове командування зможе визначати райони для зйомки залежно від інтенсивності бойових дій.

Це стало можливим за підтримки уряду Німеччини. В рамках співпраці Міністерство оборони України, німецький індустріальний гігант Rheinmetall та міжнародна компанія SAR-супутників ICEYE підписали контракт щодо використання супутникових даних в інтересах оборони України.

Супутники SAR можуть генерувати зображення з надвисокою деталізацією незалежно від погодних умов або часу доби. Це допоможе Силам оборони України покращити ситуаційну обізнаність на полі бою та ухвалювати ефективні управлінські рішення. Військові матимуть доступ до інформаційного ресурсу всього супутникового угруповання ICEYE.

«Інноваційні технології — той інструмент, який допомагає Україні ефективно захищатися від російської агресії, дозволяє створювати асиметричну перевагу над противником. Тому я переконана, що використання інноваційних супутників SAR значно покращить ефективність сил оборони України у всьому спектрі бойових та небойових завдань», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

ICEYE тісно співпрацює з Міністерством оборони з метою підтримки та допомоги Україні у розбудові космічних оборонних спроможностей. У серпні 2022 року компанія підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули та надала можливість супутникової аерокосмічної зйомки з одного зі своїх супутників. А у липні 2024 року ICEYE та Міністерство оборони підписали меморандум про співпрацю, який окреслює партнерство з метою посилення космічних можливостей України.

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