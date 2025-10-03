Британський інженер F1 перетворює гоночні технології на дрони-камікадзе для України

3 октября 2025 г., 8:25

Як повідомляє United24, британська інженерна фірма MGI Engineering, заснована колишнім інженером Формули-1 Майком Гаскойном (Mike Gascoyne), оголосила про плани відправити в Україну недорогі ударні дрони великої дальності.





Компанія MGI адаптує ноу-хау, отримане у сфері автоспорту, для створення баражуючих боєприпасів, що поєднують високотехнологічну конструкцію з доступною ціною.





Слід зазначити, що Гаскойн провів 27 років у Формулі-1 - почавши у 1989 як керівник напрямку аеродинамічних досліджень у McLaren, а пізніше заснував Lotus Racing. Він заявив, що його досвід роботи з легкими композитними матеріалами та високопродуктивними транспортними засобами безпосередньо переноситься на розробку дронів. Він порівняв цей процес із перегонами: «Ми ведемо битву. Ми проводимо перегони, де ти маєш бути найшвидшим і найкращим». Компанія планує розгорнути дрони-камікадзе SkyShark в Україні протягом кількох тижнів.





Заявлена дальність польоту SkyShark становить близько 250 км, максимальна швидкість — майже 450 км/год, а корисне навантаження боєголовки — 10–20 кг. Дрон використовує бортове наведення для захоплення цілі та пікірування, а його орієнтовна ціна становить близько 67 тис дол.





Паралельно MGI Engineering розробляє важчу ударну платформу — TigerShark, призначену для місій із більшою дальністю та потужнішим корисним навантаженням. Гаскойн позиціонує TigerShark як альтернативу дорогим крилатим ракетам, заявляючи, що його вартість не перевищить 538 тис дол., а тестові польоти заплановані вже через два місяці.





Майк Гаскойн зазначив, що для нього це інженерний виклик: розробити ефективні боєголовки, вирішити проблеми навігації в умовах, де відсутній сигнал GPS, і забезпечити постачання систем у значних обсягах та за доступною ціною. Компанія вже залучила українських партнерів до планування виробництва та розглядає свої зусилля як доповнення до потреб України та НАТО у європейських варіантах ударних засобів великої дальності, які можна оперативно поставити у великій кількості. «У мене немає проблем із використанням наших інженерних здібностей для підтримки України, тому що це правильно», — підсумував Гаскойн.

