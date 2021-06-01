Ще два рішення SAP – EWM та IBP – тепер доступні українською мовою

1 июня 2021 г., 12:25

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Компанія SAP локалізувала для України ще два рішення. SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) для розширеного управління складом та SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) для планування ланцюгів поставок тепер доступні українською мовою.

SAP EWM – це система розширеного управління складом, яка оптимізує його роботу, дає змогу підвищити пропускну здатність складу, а також створити ефективні логістичні моделі для управління транспортом і запасами. Рішення охоплює інструменти для комплексного керування складськими процесами.

SAP IBP – це інтегроване бізнес-планування ланцюгів поставок у режимі реального часу. За допомогою SAP IBP компанії можуть прогнозувати та вимірювати попит, керувати процесами планування на стратегічному, операційному та тактичному рівнях завдяки розширеній аналітиці й моделюванню, а також ухвалювати правильні рішення та в режимі реального часу підвищувати прозорість ланцюжка поставок.

«Локалізація програмних рішень має велике значення для користувача як з точки зору зниження вартості впровадження та супроводу продукту, так і мінімізації ризиків. Компанія SAP приділяє локалізації значну увагу, тому ринок України містить великий за обсягом і функціональним складом пакет таких продуктів», – зазначив Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

У локалізацію рішень SAP в Україні вкладено більше 12 млн євро. Департамент з розвитку продуктів SAP регулярно публікує спеціальні інформаційні матеріали, проводить заходи з окремих питань і тем локалізації та організовує зустрічі експертних груп для передачі знань клієнтам і партнерам.

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